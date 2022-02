Prima di Amici abbiamo visto Umberto Gaudino a Ballando con le stelle: era giovanissimo

Umberto Gaudino è un professionista di Amici, ma prima l’abbiamo già visto a Ballando con le stelle: lo ricordate?

Umberto Gaudino è un professionista di Amici di Maria De Filippi. Lavora nel corpo di ballo del talent show ed è un ballerino di latino americano. Qualche anno fa è stato un allievo della scuola.

E’ entrato nel 2019 a far parte della diciottesima edizione. E’ arrivato alla fase Serale ma è stato eliminato nel corso della settima puntata, classificandosi al sesto posto. Durante la puntata finale è entrato a far parte del cast di ballerini professionisti, così come offertogli al momento della sua uscita da Maria De Filippi. Umberto ha vinto molte gare nel suo genere, aveva solo 16 anni quando partecipa a numerosi tornei nazionali ed internazionali. E’ diventato noto grazie ad Amici ma prima ancora l’avevamo già visto in un altro famoso programma. Era giovanissimo quando è entrato a far parte del cast di Ballando con le stelle: lo ricordate?

Leggi anche Amici 21, Serena in lacrime dopo le parole della Celentano: Maria De Filippi interviene

Umberto Gaudino, professionista di Amici: lo ricordate a Ballando con le stelle?

Nel 2019 Umberto Gaudino è entrato come allievo nella scuola di Amici. Il ballerino di danze latino americane è arrivato al serale ma è stato eliminato nel corso della settima puntata. Nella finalissima è entrato a far parte del cast della scuola come ballerino professionista.

Leggi anche Umberto Gaudino ci dà un taglio: nuovo look per l’ex ballerino di Amici

Sicuramente, insieme a tutti gli altri ballerini, è amatissimo. Il talent gli ha dato grande popolarità e gli ha donato l’affetto del pubblico. Prima di Amici, ha avuto tante esperienze e tutte molto importanti. Forse non lo ricordate, ma Umberto aveva già partecipato ad un talent show, non come concorrente. L’abbiamo visto a Ballando con le stelle nell’edizione 2006/2007 e non solo: ricordate il ballerino nel programma di Rai Uno?

Il professionista di Amici era giovanissimo quando è entrato a far parte di Ballando in veste di maestro di ballo. Ha gareggiato con Martina Pinto. Nel 2011, Milly Carlucci lo riconferma abbinandolo sempre come maestro all’attrice Sara Santostasi, con la quale raggiunge il podio d’onore al secondo posto. Questo è uno scatto di allora, Gaudino era molto giovane: ricordate la sua partecipazione al talent?