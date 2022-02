Avete mai visto la casa di Ilary Blasi e Francesco Totti? Quelle sedie conquistano davvero tutti: il prezzo vi lascerà a bocca aperta.

Formano una delle coppie più belle dello spettacolo, Ilary Blasi e Francesco Totti, ma voi avete mai visto la loro casa? Come tutti sanno, l’ex capitano giallorosso e la sua splendida consorte, legati da un forte sentimento patriottico, vivono a Roma. Cosa sappiamo, però, del loro nido d’amore?

Come spesso e volentieri raccontato nei nostri articoli, la casa di Francesco Totti ed Ilary Blasi è davvero immensa. Proprio recentemente, infatti, vi abbiamo mostrato tutto quello che c’è al suo interno. E, soprattutto, quello che renderebbe felice un uomo. C’è un unico ‘dettaglio’ che, però, non è assolutamente passato inosservato. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha conquistato l’attenzione dei suoi sostenitori. Parliamo di alcune sedie che, un po’ di tempo fa, la conduttrice ha mostrato nel corso di una piacevolissima serata trascorsa in famiglia. D’altra parte, sono davvero bellissime e particolari! Pronti a scoprire ogni cosa e, soprattutto, il loro prezzo? Ci pensiamo subito!

Leggi anche –> Ilary Blasi, la sorella Melory annuncia: “Sono disoccupata”, cos’è successo

A casa di Ilary Blasi e Francesco Totti ci sono delle sedie ‘particolari’: sapete il loro prezzo?

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Ilary Blasi è solita rendere partecipi i suoi sostenitori della sua vita, soprattutto quella quotidiana. È proprio per questo motivo che, diverso tempo fa, ha voluto condividere con loro un dolcissimo momento trascorso in famiglia. La conduttrice e Francesco Totti, insieme ai loro figli, sono intorno al tavolo di casa mentre gustano carne di piccione. Quello che, però, non è assolutamente passato inosservato di queste IG Stories, oltre ad ammirare la loro affinità, sono le sedie posizionato attorno alla tavola. Le avete notate anche voi?

Leggi anche –> Com’era Ilary Blasi, sono passati anni: vediamo alcune vecchie foto

Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che le sedie di casa Totti non siano affatto cosa da poco, ma che siano state disegnate da Philippe Starck, apprezzato e famoso architetto e designer francese. A quanto pare, sembrerebbe le sedie possano essere di diversi colori, a partire dal cristallo fino al nero e bianco, e che – da quanto si legge su Fanpage – abbiamo un prezzo di circa 566 euro per due sedie.

Anche a voi piacciono?