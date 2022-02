Quando si è presentato a Vite al Limite era così, ma dieci anni dopo è davvero tutt’altra persona: provate a non restare a bocca aperta.

Una trasformazione choc, quella di cui vi andremo a parlare. E che ancora adesso, a distanza di ben 10 anni dalla sua partecipazione a Vite al Limite, continua a far parlare di sé.

Sappiamo benissimo che chi decide di prendere parte a Vite al Limite, lo fa perché ha un disperato bisogno di ritornare in forma. C’è chi, nonostante il forte desiderio di dimagrire, non riesce ad ottenere grandissimi risultati. E chi, invece, sin da subito riesce a registrarli, battendo non solo ogni tipo di record, ma soddisfacendo anche il dottor Nowzaradan. Tra coloro che hanno saputo portare a casa un cambiamento choc, vi è anche lui: uno dei protagonisti indiscussi della prima stagione! Al programma, infatti, l’uomo del Texas si è presentato con 306 kg, ma quando ne è uscito, l’ha fatto con 177 kg. Davvero impressionante, vero? Ecco. L’abbiamo rintracciato adesso su Instagram dopo ben 10 anni dalla sua partecipazione a Vite al Limite. Vi assicuriamo: è irriconoscibile!

Dopo 10 anni da Vite al Limite è irriconoscibile: eccolo, clamoroso!

Ha partecipato alla prima edizione di Vite al Limite e, sin da subito, ha lasciato letteralmente senza parole tutte il pubblico del programma con la sua incredibile trasformazione. Da un massimo di 306 kg, infatti, il paziente del dottor Nowzaradan è riuscito a pesare ben 117 kg, dimagrendo un quintale e mezzo. Stiamo parlando proprio di lui: Donald Shelton.

Come lo ritroviamo, però, oggi? Sono trascorsi esattamente 10 anni da quando ha deciso di affidarsi al dottor Nowzaradan e a Vite al Limite, ma com’è cambiato il buon Shelton? Ebbene. Oggi è davvero irriconoscibile: siamo riusciti a rintracciarlo su Instagram. E non abbiamo potuto fare a meno di notare la sua incredibile ed ulteriore trasformazione. Guardatelo qui:

Insomma, tra il Donald Shelton di prima e il Donald Shelton ci sono delle differenze piuttosto notevoli. Ed è questo è visibile a tutti. Molto probabilmente, avrà continuato a rispettare la dieta e un percorso alimentare sano e regolare. Ed è proprio a lui che vanno i nostri più sinceri complimenti.