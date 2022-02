GF Vip, colpo di scena tra Manila Nazzaro e Soleil: è successo l’impensabile tra le due concorrenti del reality.

Mancano poche ore all’inizio di una nuova puntata del GF Vip 6 e, come sempre, si preannuncia una serata incandescente. I colpi di scena, nelle ultime ore, sono stati tantissimi e siamo certi che ci sarà tanto di cui parlare durante la diretta. L’ultima novità riguarda proprio due tra le protagoniste assolute di questa edizione del reality, Manila Nazzaro e Soleil Sorge.

Ieri, in tarda serata, è successo qualcosa di inaspettato tra le due concorrenti. Un episodio di cui, sicuramente, si parlerà molto questa sera. Scopriamo i dettagli.

GF Vip, Manila Nazzaro e Soleil si riavvicinano: colpo di scena in casa

Quella tra Manila e Soleil è stata una delle amicizie più forti tra quelle nate nella casa del GF Vip 6. Un’amicizia che, però, ad un certo punto ha subito una battuta di arresto. Le incomprensioni tra le due, nate dopo l’arrivo di Delia Duran, si sono fatte sempre più grandi, a tal punto che hanno separato le due concorrenti. Ieri sera, però, qualcosa è cambiato.

Dopo il crollo emotivo avuto sabato notte, al termine della festa wild, Soleil è giù di morale e, in particolare, ieri ha manifestato la sua tristezza per un motivo ben preciso. Per la concorrente, nessuno l’ha davvero capita e non si sente apprezzata in casa: tutti i rapporti creati in casa, fatta eccezione di quello con Katia Ricciarelli, si sono man mano sgretolati. È a questo punto che Manila Nazzaro, in veranda con lei, ha voluto rassicurarla. “Questo mood ci sta tutto, ma non mettere in discussione quello che sei stata ai nostri occhi” .

“Arrivati a questo punto, con grande onestà, ti devi solo sentire molto soddisfatta, di più non potevi fare”, aggiunge l’ex Miss Italia, sottolineando come Soleil si sia messa in gioco e abbia dato tutta se stessa, nel bene e nel male. “Hai dato tanto a tutti, a me hai dato tantissimo, lo sai ce lo siamo sempre dette. È una cosa che ho dentro e che non dimentico. So chi sei.”

A questo punto, Soleil non trattiene le lacrime e Manila non può fare altro che avvicinarsi a lei, abbracciandola forte. “Non ho mai smesso di volerti bene. Ero arrabbiata, lo sono, ma questo bene non è mai smesso mai. Mi manchi da morire se proprio te lo devo dire, mi mancano tutte le cose che facevamo insieme”, aggiunge Manila, a cui Soleil risponde: “Anche tu mi manchi”.

Fine della “guerra” tra le due concorrenti o un riavvicinamento che durerà poco? Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire di più.