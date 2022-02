GF Vip, in puntata è sempre impeccabile: com’è Manila Nazzaro senza trucco

GF Vip, Manila Nazzaro è sempre curata e preparata in puntata: ma com’è la concorrente senza trucco?

Nell’ultima puntata andata in onda del GF Vip tra Manila Nazzaro e Kabir Bedi c’è stato un confronto. Il tutto è partito da una nomination, anche se, questa, ha le radici in alcuni episodi accaduti in precedenza. Manila ha sempre preparato la colazione e qualche volta il cibo a Kabir.

E’ successo che, in una versione palesata dall’attore, lei ad un certo punto ha smesso di avere queste attenzioni nei suoi confronti. Secondo Kabir il motivo risale a quando i concorrenti dovevano decidere chi mandare al televoto per il primo finalista e ha scelto Barù e non lei. Manila dal canto suo ha detto di non avercela con lui, che quella settimana non ha preparato da mangiare perchè sostanzialmente non l’ha fatto, dato che non si sentiva bene. Sta di fatto che queste incomprensioni hanno portato ad una rottura definitiva tra i due. Anzi, Kabir ha definito la donna falsa.

La Nazzaro è tra le concorrenti che più si occupano della casa, dell’ordine e della pulizia. Tutti gli altri non ne nascondono il merito. E’ molto amata dal pubblico, è una donna bella, intelligente, di grande classe. Curata e preparata in puntata, in casa si mostra anche senza trucco: l’avete mai vista?

GF Vip, in puntata è curata e preparata: com’è Manila Nazzaro senza trucco

Manila Nazzaro è entrata nella casa del GF Vip a settembre 2021. Quando tutti dovevano prendere la decisione a dicembre, dopo l’annuncio del prolungamento, se restare in gioco o lasciare, dopo varie titubanze, ha scelto di restare.

Il suo percorso ha avuto alti e bassi, come quello di tutti gli altri compagni. Ci sono momenti di spensieratezza e di divertimento e altri più difficili. Siamo soliti vedere Manila preparata e curata in puntata e lo è tutti i giorni, non solo in diretta. Ma ovviamente, negli altri giorni, non sempre si trucca, l’avete mai vista senza?

Guardando questa foto presa da un momento quotidiano, vediamo Manila senza make up. Non c’è dubbio che anche senza trucco è bellissima. Ha un viso luminoso e due occhi grandi azzurri difficili da non notare. La sua carnagione chiara li esalta ancora di più. Voi cosa ne pensate?