Il bambino che vedete nello scatto è il cantante che negli anni 2000 ci ha fatto sognare con la sua musica, lo riconoscete?

Il bambino in questo scatto è oggi uno dei cantanti più amati di sempre. Ha cominciato a cantare da giovanissimo. All’età di 16 anni faceva parte di un coro Gospel. Erano i primi anni 2000, per essere precisi era il 2001 quando con il suo primo album ha esordito nel mondo della musica, quello sarebbe stato il primo di tanti altri. Il suo volto è divenuto in poco tempo famosissimo e la sua voce è diventata una delle più amate.

E’ uno degli artisti italiani più conosciuti, o meglio dire, è ormai oggi un artista di fama mondiale. Vive a Los Angeles insieme al suo compagno di vita, ed è da lì che continua a pensare ai propri lavori discografici. Abbiamo tutti cantato le sue canzoni a squarciagola, ed ancora oggi risuonano come la colonna sonora di particolari momenti della nostra vita. Le sue canzoni ci hanno fatto compagnia nei momenti più bui, e ci hanno fatto spuntare un sorriso lasciandoci stupefatti di fronte alla bellezza dei suoi brani, semplicemente incanto! Il suo primo disco è stato pubblicato nel 2001, da lì il suo successo è stato un crescendo. Avete capito di chi stiamo parlando? Con la sua musica negli anni 2000 ci ha conquistati: è lui il cantante più amato di sempre!

Il bambino nello scatto è oggi un amatissimo cantante: ci ha fatto sognare con il suo primo album negli anni 2000

Oggi compie gli anni, 42 per l’esattezza. C’è da dire che li porta magnificamente! Facciamo gli auguri ad uno dei cantautori più amati di sempre: Tiziano Ferro! La sua inconfondibile voce e quelle canzoni che più di tutte ci hanno fatto innamorare, è impossibile dimenticarle.

Riconosceremmo la sua voce ovunque, e saremmo capaci di cantare e ricantare la sua musica mille e mille volte ancora. Impossibile non emozionarsi ascoltando i suoi brani, pura poesia! E’ proprio lui il cantante che nei primi anni 2000 ci ha lasciati a bocca aperta!

Era il 2001 quando usciva il suo primo disco, Rosso Relativo, scalava le classifiche tra gli album più venduti, che successo! L’album includeva al suo interno uno dei primi brani che gli hanno permesso di fare ‘la storia della sua musica’; ricordate ‘Xdono‘? Grazie al suo talento, Tiziano Ferro ha presto cominciato il suo tour musicale in giro per il mondo, riuscendo così a portare la sua musica anche fuori dall’Italia. E’ riuscito presto a farsi conoscere anche all’estero.

Oggi questa fantastica voce italiana compie gli anni, come li festeggerà non lo sappiamo ma anche noi vogliamo fare a Tiziano Ferro i migliori auguri. Sui social, nel suo ultimo post scrive che senza il nostro amore non sarebbe arrivato sano e salvo fin qui, noi ti diciamo che senza la tua musica avremmo vissuto le emozioni a metà!