Jessica Selassié, la ricordate nel programma Riccanza? Ecco com’era la concorrente del GF Vip nel 2017.

È una delle protagoniste di questa edizione del GF Vip. Parliamo di Jessica Selassié, entrata nella casa in compagnia delle sue sorelle minori, Lulù e Clarissa. Inizialmente, le tre principesse di Etiopia gareggiavano come unico concorrente, per poi separarsi e continuare il percorso singolarmente. Nel corso dei mesi, la concorrente si è fatta conoscere per la sua dolcezza e la sua disponibilità, ma sapevate che non è la sua prima volta in tv?

Prima del GF Vip, infatti, Jessica è apparsa in un altro famoso programma televisivo, ben cinque anni fa. Siete curiosi di vedere com’è cambiata da allora? Ve la mostriamo subito!

Jessica Selassié prima del GF Vip: la ricordate a Riccanza?

Riuscirà Jessica Selassié a conquistare la finale del GF Vip proprio come la sorella Lulù? I fan della principessa lo sperano tanto. In attesa di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate, facciamo un tuffo nel passato della 27 enne. Sapevate che è già apparsa in tv?

La Selassié, nel 2017, ha partecipato alla seconda edizione di Riccanza, nota trasmissione di MTV, dove ha raccontato la sua vita a e le sue abitudini da principessa moderna, dalla passione per la moda ai viaggi. Nella trasmissione sono apparse anche Lulù e Clarissa, quest’ultima all’epoca ancora minorenne, mentre Jessica aveva 22 anni. Il programma ha reso popolari personaggi oggi famosissimi come Elettra Lamborghini e l’ex vincitore del GF Vip 5, Tommaso Zorzi.

Nella puntata di questa sera, Jessica aprirà il suo cuore, ripercorrendo i momenti più importanti del suo passato con “la linea della vita”. Ma, a quanto pare, ci sarà anche una parentesi dedicata al suo legame con Barù: tra i due c’è molto feeling, ma non è chiaro se si tratti di semplice amicizia o qualcosa in più. E voi, vorreste Jessica tra i finalisti di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini?