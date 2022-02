La bambina presente in questo scatto risalente a molti anni fa è oggi una conduttrice amatissima e compie oggi 41 anni, la riconoscete?

La bambina che possiamo ammirare in questa foto tra le braccia della sua mamma oggi compie 41 anni ed è una conduttrice molto famosa e molto amata. Riuscireste a riconoscerla? Qualche dettaglio di questo tenero visino potrebbe subito svelarci qualche indizio!

Vediamo.. Capelli castani, caschetto, il nasino a punta, un visino spigliato e molto solare. Sebbene abbia qualche anno in più dalla bambina nella foto, ad oggi potremmo dire che queste caratteristiche fisiche fanno ancora parte di lei. Era il 1999 quando ha fatto la sua prima apparizione televisiva partecipando a Miss Italia e conquistando il terzo posto, era appena una ventenne. Dopo la sua partecipazione al concorso di bellezza la sua vita è cambiata radicalmente. Oggi compie 41 anni ed è una amatissima conduttrice televisiva. Scopriamo di chi si tratta!

La bambina nella foto è un’amatissima conduttrice: oggi compie 41 anni, di chi si tratta

Classe 1980, è nata a Napoli ed ha vissuto ad Aversa. Il suo percorso televisivo l’ha condotta al successo passo dopo passo fino a diventare conduttrice televisiva. Stiamo parlando di Caterina Balivo! A 41 anni è una donna bellissima, ha alle spalle una carriera che è riuscita a costruirsi da sola ed una famiglia meravigliosa. Attualmente è poi tornata in tv come giurista nel noto programma musicale condotto da Milly Carlucci, Il cantante mascherato.

Nello scatto mostrato poco fa, abbiamo visto Caterina Balivo quando era ancora una bambina. Ma abbiamo potuto notare che sebbene sia trascorso del tempo dal momento in cui quella foto è stata catturata, la nostra conduttrice è oggi una donna bellissima. Vi domanderete, c’è qualche ‘trucchetto’? Come più volte la Balivo ha fatto sapere, no non c’è nessun trucco. La bellissima conduttrice non è mai ricorsa alla chirurgia, piuttosto si prende estrema cura di sé stessa. E’ una vera e propria bellezza tutta al naturale.

I festeggiamenti per la bellissima conduttrice sono già cominciati qualche ora fa, come possiamo notare dai bellissimi scatti che ha mostrato in tutto il suo splendore sul suo profilo Instagram, una vera ‘party girl’! Ci fa inoltre sapere però che non è ancora finita qui, cosa avrà in serbo la serata per lei? Noi nel frattempo, le facciamo i nostri migliori auguri!