La dottoressa Pimple Popper, il tremendo incubo di Belinda: enorme sofferenza per la donna, la decisione è stata del tutto inevitabile.

Quando ha deciso di partecipare a La dottoressa Pimple Popper, Belinda aveva un unico obiettivo: porre fine all’incubo che viveva da circa 5 anni.

Leggi anche –> La dottoressa Pimple Popper, il dolore di Kristy: “Temo di diventare cieca”

Cinque anni prima della sua partecipazione al famoso e seguitissimo programma di Real Time, Belinda ha raccontato di aver visto spuntare dietro al suo collo una piccola massa. “Quando l’ho notata per la prima volta era grande come un cecio”, ha iniziato a raccontare. Svelando che, col passare del tempo, la situazione è fortemente degenerata, ottenendo delle dimensioni piuttosto considerevoli. “Mi da molto fastidio, perché non posso fare niente come vorrei e mi tira tutto”, ha detto Belinda alle telecamere de La dottoressa Pimple Popper. Purtroppo, la protuberanza spuntata dietro al collo non le consentiva di svolgere una vita normale. Ed oltre ad aver interrotto qualsiasi tipo di attività, la donna era costretta ad essere completamente dipendente da suo figlio. “Vorrei che mio figlio fosse più libero e non dovesse badare sempre a me”, ha detto.

Leggi anche –> La dottoressa Pimple Popper, l’incubo di Mary è durato ben 20 anni: impensabile!

La storia di Belinda a La dottoressa Pimple Popper: cos’è successo durante l’intervento

Appena recatasi allo studio della dottoressa, Sandra Lee ha visto il collo di Belinda. Ed è rimasta completamente senza parole. Accertate le dimensioni piuttosto notevoli della protuberanza, la dermatologa non ha saputo dire immediatamente se si trattava di lipoma o un semplice ammasso di grasso. Pertanto, ha preferito procedere con cautela. Nel primo caso, infatti, avrebbe operato tramite incisione. Nel secondo caso, invece, sarebbe bastata una semplice liposuzione.

Leggi anche –> La dottoressa schiacciabrufoli, Amber: “La malattia si impadronisce della mia vita”, dramma tremendo

“Non voleva proprio uscire”, ha esclamato la dottoressa Pimple Popper appena è riuscita nel suo intento: tirare fuori il lipoma! Perché, a dispetto di quello che temeva la dermatologa, è proprio di quello che si trattava.

Appena terminato l’intervento, Belinda ha finalmente sorriso. E alle telecamere non ha perso occasione di poter ribadire quanto non vedesse l’ora di ritornare a casa da suo figlio. E vederlo sorridere di fronte ad una nuova vita.