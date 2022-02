Corrado Guzzanti è uno dei concorrenti di questa seconda edizione di Lol-chi ride è fuori: cosa occorre sapere su di lui? I dettagli.

State contando anche voi le ore che ci separano da Lol-chi ride è fuori 2, vero? Come darvi torto! A partire da Giovedì 24 Febbraio, su Prima Video, usciranno le nuove ed imperdibile puntate del suo comedy show.

Dopo l’incredibile successo riscontrato con la prima ed inedita edizione, Prima Video ha deciso di rinnovare Lol-chi ride è fuori. E di regalare ai suoi telespettatori un cast davvero stellare. Tantissimi, infatti, sono i personaggi che vi prenderanno parte. E ciascuno di loro è pronto a far divertire il pubblico con i loro numeri ed esibizioni. Chi avrà la meglio, secondo voi? Al momento, è ancora tutto da scoprire. Nel frattempo, però, scopriamo qualche cosa in più su uno dei suoi concorrenti: Corrado Guzzanti! Il suo personaggio, diciamoci la verità, non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Cerchiamo di capire, però, qualche piccola curiosità in più su di lui.

Lol-chi ride è fuori, Corrado Guzzanti: quando e dove è nato, chi sono i genitori e le sue sorelle

Prima di poterlo vedere interagire con tutti gli altri membri del cast di Lol-chi ride è fuori, scopriamo qualche cosa in più su Corrado Guzzanti.

Nato a Roma il 17 Maggio del 1965, Corrado Guzzanti ha iniziato a muovere i primi passi in questo mondo qualche tempo dopo aver conseguito il diploma scientifico. Il suo debutto, infatti, è avvenuto nel lontano 1992 nel programma Avanzi. E, da quel momento, non si è mai più fermato. Attore, comico ed imitatore, il buon Guzzanti è tra le perle della comicità italiana.

Figlio di Paolo Guzzanti, famoso giornalista e politico nato nel 1940, e di Germana Antonucci, il buon Corrado ha ben due sorelle. Stiamo parlando di Caterina, famosissima attrice e comica, nonché concorrente della prima edizione di Lol-chi ride è fuori, e Sabina, anche lei apprezzato volto tv. Insomma, una famiglia piena d’arte!

Cosa sappiamo della sua vita privata? Purtroppo, poco e niente! Seppure sia attivissimo sul suo canale Instagram, di cui il nickaname è: @corradoguzzanti, non ci è dato sapere se l’attore sia impegnato oppure no!

Tutti i personaggi di Guzzanti

Così come Virginia Raffaele, anche Corrado Guzzanti vanta diversi personaggi nella sua carriera. Alcuni sono letteralmente inventati. Altri, invece, non sono altro che delle imitazioni di personaggi di spicco appartenenti al mondo della politica, del giornalismo o dello spettacolo. Come dimenticare, ad esempio, la conduttrice ‘Vulvia’ o il tifoso romanista Lorenzo, ma anche le imitazioni di Gianfranco Funari, Antonello Venditti, Vittorio Sgarbi, Walter Veltroni e tanti altri ancora.

Insomma, ne vedremo sicuramente delle belle quest’anno. Siete d’accordo?