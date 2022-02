Paola di Benedetto si mostra al naturale: “Ciò che vedete sui social non è come appare”

Paola Di Benedetto si mostra al naturale e manda un messaggio importante: “Ciò che vedete sui social non è come appare”.

Di recente abbiamo visto Paola Di Benedetto alla conduzione, insieme a Roberta Capua e Ciro Priello, del Prima Festival, l’appuntamento che precede il Festival di Sanremo. Ma in questi anni ha lavorato in diversi ambiti sempre ottenendo grande successo.

Paola ha iniziato la carriera nel mondo dello spettacolo partecipando a diversi concorsi di bellezza. Lavora come modella, valletta, conduttrice e meteorina nei programmi dell’emittente locale TVA Vicenza. Successivamente, è il personaggio di Madre Natura nella terz’ultima puntata di Ciao Darwin-La resurrezione. Entra poi nel cast di ballerine di Colorado. Ha partecipato a L’Isola dei famosi e al Grande Fratello Vip. Nel reality condotto da Alfonso Signorini risulta la vincitrice. L’influencer è seguitissima sui social, sono oltre un milione i follower che la seguono e sono centinaia le immagini pubblicate che riguardano sia la sua vita privata sia il suo lavoro. Qualche mese fa, Paola ha pubblicato degli scatti in cui si è mostrata senza filtri, mettendo in primo piano il fatto che i social non rispecchino la realtà.

Paola Di Benedetto si mostra al naturale e lancia un messaggio importante

Paola Di Benedetto è seguita sui social da oltre un milione di follower. Sul canale instagram sono centinaia le foto pubblicate. Alcune sono più personali altre riguardano il suo lavoro. Paola è una donna bellissima, ha classe, talento ed intelligenza.

Qualche mese fa ha dimostrato di non temere di farsi vedere così com’è. L’influencer ha pubblicato degli scatti in cui ha mostrato il suo viso senza filtri. Ma ha messo in primo piano una tematica importante. Ha voluto far capire a chi la segue che i social non sono la realtà. Nelle immagini ha mostrato il suo viso con l’acne, senza l’aggiunta di filtri. In didascalia ha fatto intendere che spesso i tanti impegni e all’epoca il trasloco in corso, sono causa di stress e la pelle può risentirne.

“Diciamo che relax e tranquillità sono un’altra cosa e quindi la mia pelle cosa fa? Mi parla. Mi sta dicendo ‘forse è il caso di rallentare un po’. Essere Umani implica anche accettare di essere imperfetti, vulnerabili e in costante cambiamento. Domani non saremo uguali ad oggi, spunterà un’altra imperfezione, una linea d’espressione, un capello bianco. E va bene così!” scrive Paola. Dice di non voler essere perfetta, perchè è umana, la perfezione l’annoia. Ha voluto rendere partecipi i suoi follower di questa riflessione, perchè quasi niente di quello che si vede sui social è realmente come appare: “A te che in questo momento leggi e ti fai schifo. Perché ti vedi grass*, inadatt*, brutt*, sfigat*. Vai bene esattamente come sei”