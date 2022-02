Pechino Express 2022, chi è Gianluca Fru: età, vero nome, com’è diventato famoso, dove l’abbiamo visto

Sta per partire la nuova edizione di Pechino express e tra i concorrenti c’è anche Gianluca Fru in coppia con Aurora Leone: chi è il comico.

Dal 10 marzo parte Pechino Express. Il reality show va in onda dal 2012 su Rai due ma adesso approda su Sky. ll format consiste in una gara tra coppie di conoscenti, famosi e non, che si sfidano lungo un percorso di circa 8.000 km per raggiungere una determinata meta in un viaggio a tappe di alcuni giorni. Ogni concorrente ha a disposizione il necessario in uno zaino e un euro al giorno in valuta locale.

Il denaro non può essere utilizzato per pagare i mezzi di trasporto, ma le coppie possono farsi pagare il biglietto di un mezzo dagli abitanti della zona. Sui percorsi sono presenti delle missioni da portare a termine per arrivare poi al traguardo intermedio. A condurre Pechino Express c’è Costantino Della Gherardesca. Le coppie della nuova edizione sono: Alex Schwazer e Bruno Fabbri –Gli Atletici, Ciro e Giovambattista Ferrara- Padre e Figlio, Barbascura X e Andrea Boscherini-Gli Scienziati, Rita Rusic e Cristiano Di Luzio- I Fidanzatini, Anna Ciati e Giulia Paglianiti- Le Tiktoker, Victoria Cabello e Paride Vitale I Pazzeschi, Fru e Aurora Leone-Gli Sciacalli, Nikita Pelizon e Helena Prestess-Italia-Brasile, Bugo e Cristian Dondi- Gli Indipendenti e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni- Mamma e Figlia.

Soffermiamoci sulla coppia Gli Sciacalli e scopriamo qualcosa in più su Gianluca Fru.

Pechino Express 2022, chi è Gianluca Fru

Pechino Express è un reality seguitissimo da anni in onda su Rai 2. Quest’anno, la nuova edizione andrà in onda su Sky. Il 10 marzo è la data ufficiale e sappiamo che questa esperienza viene affrontata dalle coppie scelte qualche mese prima. Tra i protagonisti della nuova edizione c’è Gianluca Fru in coppia con Aurora Leone.

Il vero nome è Gianluca Colucci, ma il grande pubblico lo conosce con il suo soprannome, Fru. Fa parte del famoso gruppo comico The Jackal, tra i più amati sul web, e vi è entrato a far parte nel 2016, dopo il successo della serie di video Gli effetti di Gomorra sulla gente. Del gruppo fa parte anche Aurora Leone, che vedremo in coppia con il comico a Pechino, e tra i componenti c’è Ciro Priello, Simone Ruzzo e Fabio Balsamo.

Fru è nato a Napoli nel 1995, è un appassionato di musica e suona il basso. Nel 2017 ha lavorato nel film Addio fottuti musi verdi e ha raggiunto una grande celebrità vestendo i panni di Pierfrancesco Favino nella webserie dei The Jackal sul Festival di Sanremo. Nel 2021 l’abbiamo visto nel game show Lol-Chi ride è fuori come concorrente. E’ stato anche tra i protagonisti della serie tv Netflix Generazione56k.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si hanno maggiori informazioni al riguardo, ma secondo quanto si legge sul web non dovrebbe essere fidanzato.

