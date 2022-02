Era splendida tra le ragazze di Non è la Rai? Era davvero splendida: come la ritroviamo dopo 27 anni dal suo ‘addio’.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei. Entrata a far parte del cast di Non è la Rai, la giovanissima raffigurata in foto è stata una delle ragazze del programma più amate di sempre.

In onda al 1991 al 1995, Non è la rai ha fatto compagnia il pubblico italiano per ben quattro stagione. Dapprima con Enrica Bonaccorti al timone ed, in seguito, con Paolo Bonolis e per due edizioni con Ambra Angiolini, il programma di Gianni Boncompagni è stato un ottimo trampolino di lancio per tantissime sue protagoniste. Tra le tantissime ragazze che, però, vi hanno preso parte, non possiamo fare a meno di ricordarci anche di lei: Romina Citarella. Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la giovanissima abbia preso parte al programma nel corso della quarta ed ultima stagione del programma. E che da subito sia riuscita a conquistare tutti per la sua bellezza. D’altra parte era splendida! Siete curiosi, però, di sapere com’è diventata oggi? Siamo riusciti a rintracciarla sui social. E, vi assicuriamo, è davvero pazzesca.

Splendida Non è la Rai, ma com’è oggi dopo 27 anni?

Dimenticarla nello studio di Non è la Rai è davvero impossibile. Ed ancora adesso, a distanza di 27 anni dalla messa in onda dell’ultima puntata, la giovanissima donna continua ad essere super amata. Stiamo parlando proprio di lei: Romina Citarella, tra le ragazze più apprezzate dell’ultime edizione del programma. Cosa sappiamo, però, adesso su di lei? Appurato che sono trascorsi anni, com’è cambiata? Scopriamolo!

Siamo riusciti a rintracciare Romina Citarella su Instagram. Ed abbiamo scoperto che, seppure abbia detto ‘addio’ al mondo della tv, la sua vita continua ad essere piuttosto impegnativa. Mamma e moglie, la Citarella non perde occasione di poter condividere ogni cosa col suo amatissimo pubblico social. Com’è cambiata in tutti questi? Beh, resterete davvero senza parole, perché a distanza di tempo Romina non è affatto cambiata. E continua ad essere splendida. Eccola qui:

Diteci la verità: non è bellissima?