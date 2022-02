Al Gf Vip succede di tutto, Delia si avvicina a Soleil e le fa anche i complimenti: “Non voglio che perdiate la vostra amicizia”.

Da mesi al centro dell’attenzione dei telespettatori che seguono il Grande Fratello Vip c’è la dinamica che vede protagonisti Alex, Delia e Soleil. Tutto è iniziato quando l’attore era in casa e ha stretto un legame molto forte con Soleil. I due sono apparsi molto complici e più volte sono stati visti in intimità, tra carezze, baci e abbracci.

Ma ai gesti sono state affiancate anche le parole, perchè dopo l’uscita di Alex dalla casa, la concorrente ha raccontato che sotto le coperte l’uomo le aveva confessato di amarla. Sappiamo che lui è stato squalificato, che più volte la moglie è entrata per capire cosa stava succedendo e che adesso si ritrovano tutti e tre insieme. Alex è entrato come ospite e Delia è arrivata a gennaio come concorrente. Nelle ultime ore è successo di tutto, dalla ‘passione’ allo scontro. Ma prima ancora, Delia ha avuto un confronto con Soleil spiazzando con le sue parole.

Quello che sta accadendo in queste ore sta spiazzando i telespettatori. Alex, Delia e Soleil durante la festa a tema si sono avvicinati molto, tanto che è poi scattato un bacio molto passionale tra le due donne. Subito dopo è però scoppiato lo scontro e l’ex corteggiatrice ha avuto un crollo.

Prima ancora di questo evento, Soleil e Delia avevano avuto un confronto che ha portato a dei risvolti inaspettati. Tra le due non c’era grande armonia ma la situazione cambia continuamente. La modella si è avvicinata molto a Soleil, ha parlato di quanto successo con Alex e le ha fatto anche i complimenti.

Delia parlando con la concorrente sul divanetto in veranda ha detto: “Una mancanza di affetto che tu magari avevi bisogno in questo momento perchè magari sono tutti contro di te, perchè magari non c’è comprensione nei tuoi confronti, questo mi ferisce. Io sono sempre dalla parte delle ingiustizie, però, ti dico, nei tuoi pregi e difetti io ti ammiro come donna e non voglio assolutamente che voi perdete la vostra amicizia”. Sembrerebbe che Delia abbia fatto intendere che non vuole che tra Alex e Soleil l’amicizia finisca. Ha poi aggiunto che ci sono stati dei gesti che l’hanno infastidita: “L’unica cosa che ho discriminato ad Alex è che non è venuto a parlare con me, che sono la sua donna. Quel gesto che ha fatto mi ha mandato fuori di testa, sono super gelosa. Io voglio questa Sole, mi piace la tua parte ironica, che ti prendi in giro”.