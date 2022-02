Alberto Palladini è tra i volti più amati di ‘Un posto al sole’, ma l’avete mai visto ai provini? Com’è cambiato in tutti questi anni: da non credere!

Tutti amano ‘Un posto al sole’, non c’è che dire. Andato in onda per la prima volta nel 1996, la soap opera napoletana è tra quelle più apprezzate dal pubblico nostrano.

Concentrato sulle avventure degli inquilini di palazzo Palladini, situazione a Posillipo in Napoli, la famosa soap opera continua ad appassionare i suoi telespettatori tra intrighi, amori, colpi di scena e molto altro ancora. Nel corso di questi 26 edizioni della serie, il suo pubblico ha avuto la possibilità di conoscere tantissimi personaggi. C’è chi, in tutti questi anni, ha scelto di dire ‘addio’ alla serie tv per sempre. Chi, invece, è una sua vera e propria pietra miliare. E chi, infine, seppure sia entrato ed uscito dal cast diverse volte, continua ad essere uno dei volti più amati. Stiamo parlando proprio di lui: Alberto Palladini! Il suo personaggio, seppure a tratti piuttosto ostico, è tra quelli più amati della soap opera. E tra quelli che riscuote un successo impressionante. Voi, però, l’avete mai visto ai provini?

Alberto Palladini è tra i volti più amati di Un Posto al sole, com’è cambiato dai provini?

Alberto Palladini, quindi, è tra i volti più amati di Un posto al sole. Entrato a far parte del cast sin dalla sua prima puntata ed, ancora adesso, uno dei suoi protagonisti indiscussi, il mitico Maurizio Aiello è amatissimo da tutto il pubblico italiano. Se, però, vi chiedessimo se l’avete mai visto ai tempi dei provini, ci sapreste dare una risposta? Ebbene. Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Così come Ilenia Lazzarin, la bellissima e giovanissima Viola, anche Maurizio Aiello ha dovuto sostenere un provino per prendere parte ad Un Posto al sole. E, da quanto si apprende dalle immagini, sembrerebbe che fosse davvero giovanissimo quando vi ha partecipato. Siete curiosi, però, di vedere coi vostri occhi com’è cambiato? Eccolo qui.

Insomma, non c’è alcuna differenza dall’Alberto Palladino di adesso e quello dei provini per Un posto al sole. Siete d’accordo?