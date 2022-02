Uomini e Donne, chi è Gloria: età, curiosità e Instagram della dama del Trono Over, protagonista della trasmissione di Maria De Filippi.

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, 21 febbraio 2022, si è parlato anche della frequentazione tra Diego e Gloria. Quest’ultima è arrivata da poco nella trasmissione di Maria De Filippi, ma ha già dimostrato di avere un gran bel caratterino. Quando è arrivata nel programma ha iniziato una conoscenza con Armando Incarnato, che però non è finita bene. Riuscirà a trovare il vero amore? Staremo a vedere, nel frattempo conosciamola meglio!

In molti si staranno chiedendo qual è il suo cognome per cercare il suo canale social ufficiale. Ebbene, vi sveliamo tutto quello che sappiamo di lei!

LEGGI ANCHE —->Clamorosa assenza a Uomini e Donne: non era presente in studio, cosa accadrà?

Gloria è una delle protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne: cosa sappiamo di lei

Gloria è una delle protagoniste del trono Over di Uomini e Donne. Originaria di Roma, di lei non sappiamo molto, ma in un’intervista al magazine ufficiale della trasmissione, ha raccontato che quando aveva 20 anni si innamorò di un uomo più grande di lei di 13 anni: dopo sei mesi si sono sposati e sono diventati genitori. Dopo il divorzio, Gloria non ha perso la testa per nessun altro uomo. Riuscirò a trovare l’amore proprio nella trasmissione di Canale 5?

In attesa di scoprirlo, vi sveliamo che il suo cognome è Nicoletti, ed è così che potrete trovarla sui social. Su Instagram, il suo profilo è al momento privato e quindi non si può accedere alle foto. Su Facebook, però, è possibile vedere alcuni scatti della dama, come questo che vi mostriamo adesso:

LEGGI ANCHE —->Uomini e Donne, inarrestabile Maria De Filippi: pubblico in delirio, cos’ha fatto la conduttrice

Eh si, Gloria è davvero una bellissima donna! Come proseguirà la conoscenza con Diego? Ebbene, secondo le ultime anticipazioni delle registrazioni, pare che tra i due la frequentazione si interromperà presto. Niente lieto fine, quindi, per i due protagonisti del trono Over. Cosa succederà nella prossima puntata? Sintonizzatevi su Canale 5, ogni giorno, alle 14 e 45.