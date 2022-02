Amici 21, “Sei un quaquaraquà!”: esplode una lite furibonda, volano stracci

Scoppia una nuova lite tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi: i due insegnanti della scuola di Amici se ne dicono di tutti i colori.

Anna Pettinelli e Rudy Zerbi non sono mai andati granché d’accordo da quando lavorano insieme ad Amici: non è la prima volta che tra loro sorge una discussione accesa, ma ciò che è andato in onda nel daytime di ieri, non si era mai visto prima in quanto ai toni usati.

A far esplodere la miccia è stato il caso di Giò Montana, il nuovo allievo già titolare di un disco d’oro che domenica, durante lo speciale di Amici, si è trovato in difficoltà: la Pettinelli lo ha infatti esonerato dalle cover e il ragazzo ha sbagliato le parole dell’inedito.

Dopo la puntata è andato in crisi e non ha trattenuto le lacrime: “Io sono insicurissimo su questo inedito perché c’è un falsetto, perché comunque è un po’ più su di nota”, si è sfogato con i compagni in casetta.

In sala prove, il 23enne ha confessato alla Pettinelli di sentirsi inferiore agli altri, di avere paura ora di deludere gli insegnanti e la propria famiglia. A quel punto, è entrato Rudy Zerbi ed è scoppiato un vero putiferio.

Amici 21, scoppia il caos in sala prove: brutta lite tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi

Il coach ha detto di voler difendere Giò Montana, che in quel momento stava piangendo, dalla collega: “Tu dimentichi quello che dici e non sai quello che fai. Stai gestendo la cosa in modo sbagliato, tu l’hai messo in difficoltà. E’ ridotto in questo stato per colpa tua”.

La Pettinelli non ha affatto gradito d’irruzione di Rudy e gli ha chiesto di parlarne a lezione finita, ma lui non ha voluto sentire ragioni: “Tu in puntata ha detto una cosa che lo ha messo in difficoltà, hai detto che lo hai sollevato dalle cover per una settimana. Mi dispiace vederlo così”.

Poi il prof ha chiesto di vedere il video in cui si vede la Pettinelli dire che Giò non avrebbe dovuto dedicarsi alle cover. Infastidita al massimo da questa richiesta, la docente ha continuato a dire che avrebbero dovuto discuterne dopo perché quello era un momento riservato a lei ed al suo allievo.

“Sei una persona scorretta Rudy, che vieni in un momento in cui io sto parlando…tu non stai venendo a difendere lui perché a difendere lui ci penso io. Non voglio vedere video! Io non voglio che tu entri, devi chiedere il permesso! Tu entri in una sala, ti infili nei miei discorsi! Io devo parlare con lui!”, ha detto la Pettinelli infuriata.

“Io non lo posso vedere piangere così!”, ha urlato Rudy. “Ma come ti permetti?”, ha risposto la Pettinelli. Quest’ultima ha accusato il collega di voler difendere il ragazzo solo perché in puntata lei gli aveva detto di essere senza cuore.

Amici, scontro accesissimo: nessuno dei due prof vuole cedere

Il video poi è stato mostrato e Zerbi ha sottolineato come in esso la Pettinelli dica di aver esonerato Giò dalle cover in generale e non solo per una settimana come invece aveva sostenuto in puntata. Ciò, a suo avviso, farebbe sentire l’allievo diverso dagli altri mandandolo in crisi.

Il prof di canto ha poi voluto ascoltare Montana eseguire il brano Superclassico per dimostrare che aveva preparato delle cover con cui si sarebbe sentito più sicuro. “Roba da pazzi…è venuto a cercare di sistemare quello che ha detto in trasmissione perché l’ha visto piangere. Sei un quaquaraquà!”, ha urlato la Pettinelli.

Insomma, davvero uno scontro di fuoco: secondo voi chi ha ragione?