Com’era Delia Duran agli esordi: le foto del prima e dopo della concorrente e finalista del GF Vip, moglie di Alex Belli.

Nel bene e nel male, è stata una grande protagonista del GF Vip. Prima dall’esterno e poi come concorrente ufficiale del reality, Delia Duran ha creato scompiglio in questa edizione, ovviamente insieme al marito Alex Belli. Ma avete mai visto l’attrice venezuelana agli inizi della sua carriera?

Prima di partecipare a programmi televisivi come Temptation Island e GF Vip, Delia è apparsa in molte fiction italiane di successo, come Furore, Il bello delle donne e L’onore e il rispetto. Facciamo un tuffo nel passato e vediamo com’era Delia qualche anno fa.

LEGGI ANCHE —–>Alex Belli e Delia Duran, “Appena finiamo qua…”: cosa succederà dopo il GF Vip, colpo di scena

Delia Duran agli esordi: com’era prima del GF Vip

Delia Duran è una delle protagoniste assolute del GF Vip 6: pur essendo entrata da poco, la modella venezuelana è stata scelta come finalista dell’edizione. Prima del GF, il pubblico l’ha conosciuta meglio anche grazie alla partecipazione a Temptation Island Vip, qualche anno fa, sempre in compagnia di Alex Belli. Ma siete curiosi di vedere com’era Delia qualche anno fa?

LEGGI ANCHE —->GF Vip, tra Delia e Soleil c’è il confronto: “Non voglio che perdiate la vostra amicizia”

Nella foto che vi mostriamo, Delia vestiva i panni di Michela, una donna forte e tenace, protagonista della serie L’onore e il rispetto, dove ha recitato al fianco di Gabriel Garko. Era il 2017, diamo un’occhiata:

LEGGI ANCHE —->Grande assente in puntata al GF Vip: lo avete notato? Su Instagram i motivi

Eh si, sembra che il tempo non sia mai trascorso per la bellissima Delia, che nella casa del GF vip sfoggia abiti e make up impeccabili. Nella puntata in onda ieri, 22 febbraio 2022, Delia ha avuto la possibilità di lasciare la casa in compagnia del marito Alex, ma la venezuelana ha scelto di continuare il suo percorso, fino alla finale. E voi, avete seguito la puntata di ieri del Grande Fratello Vip?