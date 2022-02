E’ incinta! Aspetta il suo terzo figlio: fantastico annuncio della coppia

Una notizia stupenda, è incinta! La bellissima coppia fa il fantastico annuncio: sono in attesa del terzo figlio, di chi si tratta? Scopriamolo!

Il 2022 per molte star è iniziato col ‘fiocco’! Azzurro o rosa? Lo scopriremo nel corso di questi mesi! Nel frattempo anche un’altra bellissima coppia fa il suo grande annuncio: aspetta il terzo figlio!

Piovono immediatamente like e commenti al post che incornicia la grande notizia. Questa volta la bellissima notizia non giunge come potremmo solitamente aspettarci da Instagram. Ebbene, è da Tik Tok che la coppia fa il suo annuncio: sono in attesa del terzo figlio e ce lo fanno sapere così! Il momento è davvero esilarante ed allo stesso tempo dolcissimo. Ma di quale coppia in questione stiamo parlando? Lo scopriamo subito!

E’ incinta ed in attesa del terzo figlio: la bellissima coppia fa il grande annuncio

E’ una delle donne più belle del mondo. In passerella la sua bellezza ‘angelica’ domina. Modella di origini brasiliane divenuta famosissima dopo essere diventata uno degli ‘angeli’ di Victoria Secret. Stiamo parlando proprio di lei, Adriana Lima. La bellissima modella ancora oggi incanta con la sua disarmante bellezza. Ed oggi incanta ancora più di ieri perché oltre che in passerella è la sua vita a splendere: è incinta del suo terzo figlio!

L’annuncio social sulla bellissima coppia è arrivato qualche giorno fa in un modo sicuramente diverso da come ci saremmo aspettati. Adriana Lima non ha infatti utilizzato Instagram per comunicare al mondo la grande notizia, ma si è diretta su Tik Tok per fare il suo grande annuncio e per dare la felicissima notizia al futuro papà! Adriana fino a qualche giorno fa non era un utente di Tik Tok, e così ha ben deciso di fare il suo esordio sul ‘nuovo’ social con una notizia con i fiocchi: diventerà mamma del suo terzo figlio!

Adriana Lima è già mamma di due splendide bimbe, nate dal precedente matrimonio con l’ex cestista Marko Jarik, Valentina nata nel 2009 e Sienna nata nel 2012. Ad oggi è felicissima accanto al suo nuovo compagno e produttore cinematografico, Andre Lemmers.

Ed a consolidare ancora di più il loro amore è l’arrivo di un bambino. L’annuncio è stato fatto dalla coppia su Tik Tok, ed è stata proprio la modella ad ‘architettare il tutto’ montando un video ad hoc. Su Tik Tok il suo compagno era solito condividere video in cui Adriana era sempre ‘vittima dei suoi scherzi’ e stavolta, è Adriana Lima a lasciare il suo compagno Andre Lemmers a bocca aperta!

“Ad Andre piace spaventarmi, ma oggi è il giorno della vendetta” – scrive nel testo del video mentre mostra il test di gravidanza che accerta al mondo la bellissima notizia. E così, in un dolce risveglio Andre Lemmers scopre che presto diventerà papà!