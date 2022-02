Elettra Lamborghini a ‘Riccanza’: com’è cambiata in questi anni la cantante

Elettra Lamborghini ha partecipato al famoso docu-reality Riccanza: com’è cambiata in questi anni la cantante.

Elettra Lamborghini è una cantante molto amata, le sue canzoni diventano sempre un tormentone. E’ anche un personaggio televisivo ormai affermatissimo. E’ la figlia di Luisa Peterlongo e dell’imprenditore Tonino Lamborghini, nonché nipote dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini.

Ha iniziato la carriera esibendosi nelle discoteche della Lombardia. Approda nel 2015 come ospite allo show televisivo Chiambretti Night. Di recente è stata la conduttrice dell’ottantaduesima edizione di Miss Italia in onda sulla piattaforma streaming Helbiz Live. Ma negli ultimi anni l’abbiamo anche vista al Festival di Sanremo dove sul palco dell’Ariston ha fatto ballare tutti con la canzone Musica(e il resto scompare). Nel 2021 è stata scelta da Ilary Blasi per prendere il ruolo di opinionista nel reality L’Isola dei famosi affiancando Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Insieme a quest’ultimo, la Lamborghini ha partecipato ai suoi esordi al docu-reality Riccanza: ricordate com’era nello show? Vediamo com’è cambiata negli anni.

Leggi anche Vacanze sulla neve per Elettra Lamborghini: resort da sogno con spa all’aperto, sapete dove si trova?

Elettra Lamborghini a ‘Riccanza’: com’era qualche anno fa la cantante

Cantante amatissima e affermato personaggio televisivo , Elettra Lamborghini ne ha fatta di strada in questi anni. E’ stata la conduttrice dell’ottantaduesima edizione di Miss Italia. Nel 2021 l’abbiamo vista in un ruolo diverso, ovvero quello di opinionista a L’isola dei famosi, scelta da Ilary Blasi e ha affiancato Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi.

Leggi anche Elettra Lamborghini cambia look, i fan restano senza parole: avete visto il nuovo taglio di capelli?

I suoi singoli sono sempre un successo e diventano in poco tempo dei veri e propri tormentoni, come Pistolero, La Isla, Pem Pem. Nel 2020 al Festival di Sanremo alla settantesima edizione ci ha fatto ballare con il brano Musica(e il resto scompare). La carriera di Elettra è iniziata esibendosi nelle discoteche della Lombardia, per poi approdare come ospite nello show televisivo Chiambretti Night. Un anno dopo, nel 2016, ha partecipato al programma Super Shore, trasmesso in Spagna e America Latina e sempre nello stesso anno è stata tra i protagonisti del docu-reality di MTV Riccanza. Ricordate com’era quando ha partecipato nel programma appena citato?

Questa è una foto di Elettra Lamborghini quando nel 2016 è stata una concorrente dello show che racconta la brillante vita quotidiana di giovani personaggi benestanti provenienti da famiglie ricche. Mettendo a confronto le foto, notiamo che prima aveva i capelli molto più lunghi. Sappiamo che a lei piace cambiare spesso look e ogni volta stupisce i suoi follower.