Georgina Rodriguez affascinante anche in gravidanza: i look che stanno facendo impazzire tutte

Georgina Rodriguez affascinante in gravidanza con i suoi look eleganti e particolari che stanno facendo impazzire tutte.

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo hanno annunciato a fine ottobre 2021 che diventeranno di nuovo genitori di due gemelli. La famiglia si allarga, la coppia ha 4 figli, Alana Martina, primogenita, Cristiano JR. e i gemellini Eva e Matteo, i figli adottivi del calciatore, nati tutti e tre da madre surrogata.

Stanno vivendo un momento magico. All’inizio la modella ha preferito tenere la gravidanza nascosta. Quando si è sentita sicura di annunciarla, ne ha dato notizia sui social. Adesso, dopo averlo rivelato a tutti, sono molte le foto che pubblica in cui si vede il pancione. Anche i fratellini, come dichiarato dalla stessa Giorgina, sono super felici dell’arrivo dei gemelli. La Rodriguez è una donna meravigliosa, fascino e eleganza non le mancano. Anche in gravidanza non rinuncia ai suoi look particolari e eleganti e alcuni conquistano i fan.

Georgina Rodriguez e i suoi look fanno impazzire tutte: anche in gravidanza è affascinante

Sebbene inizialmente Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo abbiano preferito tenere la notizia della gravidanza nascosta, oggi non riescono a contenere la felicità e la manifestano pienamente sui social, con la pubblicazione di foto in cui la donna mostra il pancione.

La modella e il calciatore diventeranno genitori di due gemelli. La famiglia si allarga, dato che sono genitori già di quattro figli, la primogenita Alana Martina, e Cristiano JR e i due gemellini Eva e Matteo nati da madre surrogata. Anche i bambini sono molto felici e non vedono l’ora di conoscere i fratellini in arrivo. Qualche settimana fa la modella ha infatti postato su Instagram una foto in cui i piccoli assistono tutti insieme all’ecografia. Ad accompagnare lo scatto una sola parola che però dice molto “Impazienti”. Guardando le foto su instagram, notiamo subito che anche in gravidanza Georgina è molto affascinante e non rinuncia ai look eleganti e particolari.

La modella sembrerebbe che abbia rinunciato in questi look che vi mostriamo a pailettes e colori molto vivaci e vesta con colori sobri, sul total black.

Indossa spesso vestiti lunghi o a tubino, ma non nasconde mai il pancione.

Anche al mare non rinuncia all’eleganza. Con una fascia tra i capelli e un top azzurro corto. Nei vari look la modella non rinuncia agli accessori, come alle borse, piccole ma molto belle e dai colori diversi. A quanto pare, Georgina Rodriguez anche in gravidanza non rinuncia al lusso e allo stile.