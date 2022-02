GF Vip, Barù non ne aveva mai parlato prima d’ora: avete visto sua sorella?

Sorpresa in diretta per Barù ieri sera al GF Vip: è andata a trovarlo sua sorella, di lei il concorrente non aveva mai parlato.

Sicuramente Barù non è il concorrente più espansivo ed aperto nella storia del Grande Fratello, ma il pubblico non si sarebbe mai aspettato un colpo di scena del genere: il simpaticissimo ed imperscrutabile nipote di Costantino della Gherardesca ha una sorella, che ieri sera gli ha fatto visita in puntata.

Entrato ‘in corsa’ in questa sesta edizione del reality, Barù è tra i Vipponi che stanno riscuotendo maggior successo e forse è proprio questa sua originalità a farlo spiccare nella casa. Paradossalmente, la sua aria poco interessata a quel che gli accade intorno sembra essere il segreto del suo fascino.

Ovviamente, questo suo modo di affrontare il gioco lo rende anche una preda poco accessibile per le gieffine che si sono lanciate in una sua improbabile conquista amorosa: l’unica che sembra non volersi arrendere è Jessica Selassié con la quale, però, il nobiluomo toscano sembra stia abbassando finalmente la guardia negli ultimi giorni.

Ieri sera, nel corso della 43esima puntata andata in onda, c’è stato un vero colpo di scena: Alfonso Signorini ha annunciato al gieffino che sua sorella era fuori la casa per fargli una sorpresa. Il conduttore ha spiegato che Barù non aveva mai raccontato della donna neanche agli autori del programma e che è stata lei a contattarli per avere un chiarimento col fratello visto che negli ultimi anni tra loro c’è stato un allontanamento. Scopriamo allora chi è la sorella di Barù.

Chi è la sorella di Barù: nome, anni e il rapporto col gieffino

“Non vede Barù da tanti anni, i loro rapporti si sono interrotti subito dopo la morte del loro padre. Lei, però, vuole ricucire i rapporti con suo fratello, vuole che lui conosca i suoi figli”, ha detto Signorini prima dell’emozionante incontro tra i due.

Di tredici anni più piccola del fratello, Fedra è la figlia nata dalla relazione di Ascanio, padre di Barù, dopo la separazione da Olimpia, madre del gieffino. “Non ci siamo mai vissuti molto: io tornavo un paio di volte all’anno al mare… non abbiamo mai avuto un rapporto stretto, anche perché viviamo in due mondi e vite diverse. Io ho girato il mondo, lei è rimasta qui.. Io d’altronde ho vissuto in due ambienti diversi: quella di mia madre aristocratica e quella di mio padre umile”, ha raccontato Barù.

Incontratisi nel giardino della casa, Fedra e Barù si sono emozionati molto nel rivedersi dopo il distacco che c’era stato a partire dalla morte del padre, avvenuta qualche anno fa: “Questi anni sono volati, però grazie al Grande Fratello sto scoprendo tanto di te e, soprattutto, che somigli tanto a papà. Questo mi ha fatto venire tanta voglia di cercarti e di riallacciare un rapporto con te. Magari ora, da adulti, saremo molto più consapevoli”.