GF Vip, sapete in cosa è laureato Barù? Non tutti indovineranno

GF Vip, sapete in cosa è laureato il concorrente Barù? Le curiosità sul nipote di Costantino Della Gherardesca, protagonista del reality di Canale 5.

Manca meno di un mese al gran finale del GF Vip 6. Si tratta dell’edizione più lunga della storia del reality, che terminerà lunedì 14 marzo. Tra i concorrenti ancora in gara c’è anche lui, Barù, che ha superato il televoto di ieri, col 44% dei voti. Ironico al punto giusto, il nipote di Costantino della Gherardesca è un vero protagonista del programma. Ma conosciamo proprio tutto di lui?

Ad esempio, sapete in cosa è laureato? Conosciamo qualche retroscena sul concorrente, che si è confermato tra i più amati di questa edizione.

LEGGI ANCHE —>GF Vip, Barù non ne aveva mai parlato prima d’ora: avete visto sua sorella?

GF Vip, in cosa è laureato Barù: il retroscena sul concorrente

Si chiama Gherardo Gaetani Dell’Aquila d’Aragona, ma tutti lo conosciamo semplicemente come Barù. Il concorrente, entrato nella casa del GF Vip a reality in corso, ha saputo conquistare il cuore del pubblico, che ha deciso di salvarlo in più di un’occasione. Riuscirà a conquistare la finale e restare in casa fino al 14 febbraio? Staremo a vedere! Nel frattempo, scopriamo qualcosa in più su di lui!

In particolare, parliamo dei suoi studi: con lo zio Costantino, Barù ha studiato in un collegio in Svizzera. Successivamente, trasferitosi con i suoi in America, ha studiato all‘Università di San Diego, dove si è laureato in Storia. Si è poi specializzato in enologia.

LEGGI ANCHE —>Grande assente in puntata al GF Vip: lo avete notato? Su Instagram i motivi

E voi, conoscevate questo dettaglio dell’interessante concorrente del GF Vip?

ll legame tra Barù e Jessica Selassié

Nonostante inizialmente Barù avesse chiarito di non voler assolutamente alcuna storia nella casa del GF Vip, negli ultimi giorni si parla di una nuova possibile coppia. La principessa Jessica Selassié non ha mai nascosto l’interesse nei confronti di quest’ultimo, ma lui ha sempre specificato si trattasse di amicizia. Negli ultimi giorni, però, tra i due c’è sempre più feeling: trascorrono molto tempo insieme e anche per gli altri concorrenti della casa c’è più di un’amicizia. Scatterà il bacio tanto atteso dai fan? Staremo a vedere!