GF Vip, Delia Duran resta in casa dopo l’uscita di Alex Belli: non tutti hanno sentito la frase di Soleil

Delia Duran resta nella casa del GF Vip dopo l’uscita di Alex Belli: non tutti hanno sentito la frase di Soleil.

Una puntata scoppiettante quella di lunedì 21 febbraio. Il GF Vip sta davvero conquistando i telespettatori e il merito si deve a quanto succede in casa che non è mai noioso e ovviamente grazie ai concorrenti.

Una settimana fa Alex Belli è entrato nella casa come ospite dopo che a dicembre era stato squalificato. La sua entrata ha smosso gli animi e quello che è accaduto ha fatto sobbalzare un po’ tutti. Il bacio tra Delia e Soleil, la confessione di quest’ultima che ha detto di averlo amato, tutto ha visto protagonista lui, l’attore. Inaspettatamente, poco prima della puntata, Alfonso Signorini ha annunciato che per Alex la sua permanenza in casa era finita. In diretta è stata data notizia a lui che ha salutato Delia esprimendo tutto il suo amore. Il colpo di scena c’è stato quando Soleil non ha voluto salutarlo e lui è corso in casa, ma ha trovato una reazione contraria da parte della concorrente. Visto che in settimana Alex aveva chiesto a Delia di uscire insieme, il conduttore ha fatto la domanda alla modella. Ha deciso di restare e quando l’ospite è andato via, era sul salotto e Soleil si è lasciata andare ad una frase che non tutti hanno sentito.

Delia Duran resta al GF Vip dopo l’uscita di Alex: la frase di Soleil non è passata inosservata

Durante la diretta di lunedì 21 febbraio, Alex Belli ha lasciato la casa. L’uomo non se lo aspettava e ha salutato la sua compagna Delia Duran. In settimana l’attore in uno sfogo aveva chiesto alla donna di uscire insieme.

Per questo, in puntata, Alfonso Signorini le ha chiesto se volesse uscire o restare. Ha scelto di restare, dicendo di farlo per se stessa. Quando Delia è rientrata in casa e Alex era già in mistery pronto ad uscire, Soleil si è lasciata andare ad una frase che non tutti hanno sentito. Da questa affermazione è nato un piccolo battibecco.

Soleil ha esclamato: “Tu perchè non sei andata con lui” e Delia ha risposto con immediatezza: “Tu perchè non ti fai i cavoli tuoi?”. “Ah già così si è ribaltato tutto di nuovo?”, ha proseguito la Sorge e la modella ha risposto: “Non ce la fai proprio, invece di fare pace continui a fare la guerra. Facciamo la pace non la guerra“. E’ evidente che tra le due concorrenti i rapporti non siano così equilibrati.