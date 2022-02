GF Vip, Jessica Selassié sbotta: “Io penso sempre a tutti”, cosa è successo e perché la concorrente ha perso la pazienza.

Una puntata esplosiva, quella del GF Vip di ieri, 22 febbraio 2022. E, come sempre, oggi i concorrenti si rilassano, tra un’attività e l’altra. Non per tutti, però, è una bella giornata. Una delle concorrenti, Jessica Selassié si è infastidita per un motivo ben preciso.

Ne ha parlato con Miriana Trevisan, che come sempre si è rivelata una spalla preziosa per la principessa. Scopriamo cosa è successo e perché Jessica ha perso la pazienza.

Jessica Selassié sbotta al GF Vip: “Ho sempre cucinato per 24 persone”, cosa è successo

Un momento di “down” per Jessica Selassié, nella casa del GF Vip. La maggiore delle principesse d’Etiopia ha espresso il suo malcontento nelle scorse ore, in seguito a quanto successo a pranzo. Tutti, infatti, hanno mangiato, non preoccupandosi di quello che avrebbe mangiato lei. “Io penso sempre a tutti, do attenzioni che non ricevo mai indietro. E quindi ci sono dei momenti in cui poi mi accorgo di essere sola. Mi innervosisco perché dico cavolo io ho sempre cucinato per 24 persone.”, spiega Jessica a Miriana.

“Questa è l’abitudine di vederti sempre in cucina, quindi io so che ci ha già pensato, ti do per scontata. Se mi fai un cenno io lo faccio”, la rassicura Miriana, spiegando che a volte è meglio chiedere. Ma Jessica spiega di non essere abituata a chiedere: “Io non chiedo mai, perché non mi chiede mai nessuno. Io faccio le cose e non me lo chiede mai nessuno perché già trovano tutto pronto.”

Miriana ha fatto capire a Jessica che a volte chiedere è importante e ha rassicurato la principessa come soltanto una vera amica sa fare. Le ha inoltre ricordato che Barù, con cui lei sta legando sempre di più, le aveva proposto di cucinarle la pasta. Secondo voi Jessica riuscirà a conquistare la finale come la sorella minore Lulù? Al momento in finale ci sono quest’ultima e Delia Duran, che ieri non ha voluto lasciare la casa in compagnia del marito Alex Belli.