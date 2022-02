Grande assente in puntata al GF Vip: lo avete notato? Su Instagram i motivi

Grande assente nella puntata di ieri, lunedì 21 febbraio 2022, del GF Vip: lo avete notato? Su Instagram i motivi.

Una puntata esplosiva, quella del GF Vip andata in onda ieri sera, 21 febbraio 2022. Una puntata in cui è accaduto di tutto, a partire dall’uscita dalla casa di Alex Belli. L’attore ha salutato la moglie e il resto dei concorrenti, ma, come sottolineato da Alfonso Signorini, continuerà a creare dinamiche dallo studio. E, a proposito di studio, c’è chi ha notato un’importante assenza durante la diretta di ieri.

Tra i “fuoriusciti”, infatti, mancava qualcuno. Ed è stato proprio lui a rivelare i motivi della sua assenza attraverso una storia su Instagram. Scopriamo cosa è successo.

GF Vip, grande assente in studio nella puntata di ieri: lo avete notato?

Avete seguito la puntata di ieri del GF Vip? È stata una diretta lunghissima e ricca di colpi di scena. Dall’ennesimo capitolo su Alex, Delia e Soleil all’evoluzione del legame tra Jessica e Jerù: Alfonso Signorini ha avuto tantissimi argomenti da analizzare! In studio, però, mancava qualcuno e in molti lo hanno notato. Di chi si tratta?

Di Manuel Bortuzzo, che non era presente in studio. I telespettatori lo hanno notato subito, soprattutto perché l’ex concorrente non ha salutato come sempre da lontano la sua Lulù. Ebbene, a rivelare i motivi della sua assenza è stato proprio lui attraverso Instagram: l’ex concorrente del reality è risultato positivo al Covid. Manuel rassicura tutti e sottolinea di stare bene:

Nella story successiva, Manuel dedica delle parole dolcissime alla sua Lulù, in occasione dei 5 mesi dal loro primo bacio. Il 22 settembre, infatti, è la data in cui è nato il loro amore: “Cinque mesi di emozioni vere, quanto mi manchi piccola mia, sempre meno a quel noi che abbiamo sempre voluto, aspetterei anche una vita perché ti amo da morire e un tuo abbraccio vale più di anni vissuti”. Non possiamo che augurare a mano una velocissima guarigione, per rivederlo presto in studio e, tra qualche settimana, finalmente tra le braccia della sua principessa!