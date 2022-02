Infortunio per Francesco Paolantoni: “Frattura alla tibia, perone e malleolo”, come sta il comico

Francesco Paolantoni ha subito un infortunio, l’amatissimo comico spiega: “Frattura della tibia, perone e malleolo”.

Francesco Paolantoni è un comico e un attore molto amato. Lo stiamo vedendo nella nuova stagione del programma Stasera Tutto è possibile. Nel format condotto da Stefano De Martino è un ospite fisso, quindi avremo il piacere di vederlo anche nelle puntate successive.

Il comico è molto seguito sui social e ama interagire con i suoi fan. Sono tanti i video pubblicati in cui ci fa ridere e divertire con le sue gag e le battute, e molte anche le foto. Due giorni fa ha informato i suoi follower, tramite un video, di trovarsi in ospedale dopo una frattura alla tibia, al perone e al malleolo. Ma cos’è successo all’amato comico?

Francesco Paolantoni in ospedale per un infortunio: “Frattura della tibia, perone e malleolo”

Una notizia che ha subito fatto preoccupare i fan, Francesco Paolantoni ha subito un infortunio. L’amato comico ne ha dato notizia tramite il suo seguitissimo profilo instagram, raccontando tutto dall’ospedale.

Ha pubblicato un video in cui ha spiegato quanto successo non mancando di aggiungere quella vena di ironia che da sempre lo contraddistingue. Il comico ha subito una frattura alla tibia, al perone e al malleolo. Nel post reso noto è in ospedale e ha mostrato la gamba: “Ma se uno si frattura tibia, perone e malleolo in un colpo solo, è uno buono?! Però attenzione, scomposto eh”, ha spiegato con tanto di umorismo: “Il piede sta proprio al contrario” ha aggiunto.

Paolantoni è un ospite fisso del programma Stasera tutto è possibile. A tal riguardo molti fan gli avranno chiesto come farà con il format e con i vari giochi. Scherzando ha spiegato tutto in un video pubblicato nelle ultime ore. Come dichiarato, il programma condotto da Stefano De Martino è registrato, quindi, sì, per chi se lo sta chiedendo, il comico ci sarà: “Volevo rassicurare quelli che pensano che io non possa fare la stanza inclinata con le ossa rotte, giustamente, il programma è registrato, altrimenti come la facevo”, ha spiegato sempre con grande umorismo.

Francesco Paolantoni ha subito un infortunio, fratturandosi tibia, perone e malleolo e adesso è in ospedale. Sicuramente nelle prossime ore terrà aggiornati i suoi fan.