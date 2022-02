Maria De Filippi, com’era prima del successo: il cambiamento negli anni

Oggi conduttrice dei programmi televisivi più amati, ma com’era Maria De Filippi prima del successo, vediamo il cambiamento negli anni!

Maria De Filippi è sicuramente una delle conduttrici televisive più amate di sempre. D’altronde non si può negare che i suoi programmi siano quelli con maggior audience, seguitissimi a tutte le ore! Da Uomini e Donne a C’è Posta per Te, passando per Amici.. Insomma, su Canale 5 è un vero trionfo!

I suoi esordi televisivi risalgono ad almeno 30 anni fa. Era il 1992 quando ha fatto il suo debutto in tv. Da allora si può dire che la nota conduttrice ha ottenuto un successo stupefacente. La ricordate alla conduzione del suo primissimo programma da conduttrice? Era entrata negli studi televisivi per condurre la seconda edizione di Amici, pronta a sostituire la conduttrice dell’epoca, Lella Costa. Il format del programma però è completamente diverso da quello che conosciamo oggi. Di tempo ne è trascorso da quel giorno, e di conquiste Maria De Filippi ne ha fatte sul piccolo schermo! Ma com’era Maria De Filippi prima degli esordi in tv? Vediamo il suo cambiamento!

LEGGI ANCHE >> “Non l’ho mai conosciuto”: il cantante e il drammatico racconto su suo padre

Prima del successo: com’è cambiata Maria De Filippi negli anni, il cambiamento

Maria De Filippi è la regina della TV. I suoi programmi sono seguitissimi ed amatissimi. Dai suoi esordi televisivi di strada la famosa conduttrice ne ha percorsa. Sia nel pubblico che nel privato per lei sono cambiate molte cose. Ma voi la ricordate Maria De Filippi prima degli esordi? Sapete com’era da giovanissima? Vediamo il cambiamento della nostra conduttrice!

LEGGI ANCHE >> E’ incinta! Aspetta il suo terzo figlio: fantastico annuncio della coppia

LEGGI ANCHE >> Avete mai visto il fratello di Sonia Bruganelli? Non immaginereste mai con chi è sposato: lei è famosissima

Sebbene questa foto sia in bianco e nero è facile capire che in questo scatto da giovanissima Maria De Filippi aveva una capigliatura decisamente diversa da come invece l’abbiamo conosciuta e vista in Tv nel corso di questi anni. Una chioma più lunga, la frangia ma soprattutto.. I capelli scuri! Non sappiamo quanti anni avesse precisamente in questa foto la nostra conduttrice, è facile però desumere che fosse davvero giovanissima. Di tempo è ormai trascorso da quando questa foto è stata ‘catturata’, e possiamo vedere come sia cambiata Maria De Filippi nel corso degli anni. Sempre in splendida forma, ma con un colore diverso di capelli e qualche cm in meno sulla chioma!