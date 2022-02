Matrimonio a prima vista, l’annuncio a parenti e amici: come viene giustificata la presenza delle telecamere

Matrimonio a prima vista, l’annuncio a parenti e amici da parte dei protagonisti: con quale giustificazione viene nascosta la presenza delle telecamere.

Matrimonio a prima vista è un format in onda su Real Time in cui i protagonisti si sposano senza conoscere l’altra persona. Si incontrano per la prima volta poco prima del sì. Dopo il viaggio di nozze trascorrono circa un mese insieme e soltanto alla fine dovranno scegliere se restare insieme o separarsi.

L’ottava edizione è partita il 16 febbraio con i primi due episodi. Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto, il team di esperti dell’esperimento, hanno formato le coppie: Antonio e Giorgia, Gianluca e Giorgia e Mattia con Cristina. Quando è stata data loro la notizia hanno mostrato un certo entusiasmo. Dopo la scelta degli abiti, arriva uno dei momenti più attesi, ovvero dare notizia del matrimonio a parenti e amici che ovviamente non si aspettano nulla del genere così improvvisamente. Abbiamo visto che l’annuncio avviene di fronte alle telecamere: ma come viene nascosta la loro presenza?

Leggi anche Prime tensioni a Matrimonio a prima vista: Gianluca punzecchia Giorgia, lei non è da meno

Matrimonio a prima vista, l’annuncio a parenti e amici: come viene ‘celata’ la presenza delle telecamere

E’ partita il 16 febbraio l’ottava edizione di Matrimonio a prima vista. Il team di esperti hanno formato a tavolino sulla base di interviste, test attitudinali e psicologici e tratti comuni le coppie, mettendo insieme i protagonisti.

Leggi anche Matrimonio a prima vista, è successo prima del sì: Antonio non può crederci, arriva proprio lui

Tre sono le coppie. Abbiamo già avuto modo di vederli, conoscere qualcosa della loro vita, il primo incontro poco prima del sì. Nei prossimi episodi scopriremo com’è andato il viaggio di nozze e se le prime impressioni avute durante la celebrazione del matrimonio siano cambiate o siano in fase di evoluzione. Uno dei momenti più attesi e anche più divertenti è l’annuncio che i futuri sposi e spose devono dare ai familiari e amici. Questi ovviamente non si aspettavano di dover andare ad un matrimonio. Abbiamo visto che quando viene data notizia, ci sono le telecamere: ma come viene ‘celata’ la loro presenza?

Come è stato detto nella prima puntata di Matrimonio a prima vista, viene detto a parenti e amici che, in questo caso, la futura sposa o sposo, stanno girando un documentario. Sembrerebbe che sia una scusa attendibile, dato che la sorpresa dopo l’annuncio è sempre grande.