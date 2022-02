Ne è passato di tempo dal suo debutto a Non è la Rai: era a Sanremo qualche settimana fa, sapete in quale ruolo?

Circa trent’anni fa la vedevamo cantare e ballare sul palco di Non è la Rai: non tutti sanno che era a Sanremo poche settimane fa.

Come migliaia di ragazze degli anni ’90, anche lei volle entrare a far parte del ‘magico’ mondo di Non è la Rai: nel suo caso si trattò di una scelta ottima, visto che le permise di farsi notare in tutta la sua bravura. Ricordate Valentina Ducros?

Erano i primissimi anni ’90 quando l’abbiamo vista volteggiare nei mitici studi del Centro Palatino cantando i brani di maggior successo dell’epoca e non: impossibile non notare la sua padronanza del palco, che già lasciava intravedere per lei un futuro artistico niente male.

La trasmissione di Gianni Boncompagni non fu la sua prima esperienza in tv: a soli 7 anni Valentina aveva partecipato alle sigle di diversi programmi Rai come ad esempio Buona sera con Renato Rascel.

Curiosi di sapere cosa è successo terminata l’avventura a Non è la Rai? Scopriamo cosa fa oggi e com’è diventata la Ducros!

Da Non è la Rai a Sanremo: carriera e trasformazione di Valentina Ducros

Dopo il periodo trascorso tra le fila delle ragazze più invidiate di quegli anni, Valentina ebbe subito l’opportunità di avviare una carriera musicale. Non ha lavorato però solo come solista ma anche come corista in importantissimi programmi televisivi.

Sul suo profilo Instagram ci sono molti scatti che la ritraggono in vari momenti della sua vita lavorativa: ad esempio, la si vede nelle vesti di corista di Ballando con le Stelle e Sanremo, ruolo che ha ricoperto anche durante l’ultima edizione del Festival.

Come mostrano le foto postate, il suo look è molto cambiato: il caschetto anni ’80 ha lasciato spazio a pettinature decisamente più ‘rock’ e sofisticate.

Di sicuro, la Ducros oggi sembra una donna felice del suo lavoro e noi le facciamo i complimenti per ciò che è riuscita a costruire in questi anni.