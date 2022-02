Il selfie con la maschera di Damiano dei Maneskin: notate nulla di ‘particolare’?

Damiano dei Maneskin ha pubblicato un selfie qualche settimana fa con la maschera: notate nulla di particolare?

I Maneskin sono stati ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2022. L’anno scorso, nella settantunesima edizione hanno trionfato con il brano Zitti e Buoni e Amadeus quest’anno ha voluto che fossero presenti per farci emozionare ancora una volta con la loro musica.

Dopo aver cantato il brano vincitore della precedente edizione, hanno eseguito Coraline lasciando il pubblico senza parole. Con la band l’Italia è tornata a vincere all’Eurovision Song contest dopo ben 30 anni dall’ultima volta. Il successo ottenuto all’Eurovision ha garantito ai Maneskin di affermarsi sulla scena mondiale, entrando in svariate classifiche anche globali. Il gruppo è formato dagli ormai famosissimi componenti: il frontman Damiano David, la bassista Victoria De Angelis, il batterista Ethan Torchio e il chitarrista Thomas Raggi. Tutti sono molto amati. Damiano è il cantante del gruppo, i suoi look glamour e appariscenti e tanto rock sono sempre apprezzati.

Seguitissimo sui social, interagisce con i suoi follower pubblicando vari scatti. Qualche mese fa ha pubblicato una foto in cui si mostra mentre sta facendo una maschera al viso. E’ evidente che il cantante si prende cura del suo corpo. Ma osservando lo scatto, non notate nulla di ‘particolare’?

Damiano dei Maneskin, il selfie con la maschera: non notate nulla di ‘particolare’?

Damiano David è il frontman della band rock di successo i Maneskin. E’ molto seguito sui social, dove sono oltre 5 milioni i follower. Con loro ama interagire pubblicando più che altro foto e poche sono le storie, ma quando le condivide sono sempre interessanti.

Andando a spulciare sul suo canale instagram, abbiamo notato uno scatto in cui il cantante si mostra con una maschera sul viso. E’ evidente che ama curarsi e curare il proprio corpo. Ma quello che salta all’occhio non è la maschera, ma un oggetto che ha tra le mani: guardate con attenzione, non notate nulla di particolare?

Molti ci saranno arrivati. Damiano ha mostrato il suo smartphone rivelando la cover, l’immagine è un chiaro omaggio a Britney Spears. Sebbene il disegno sia in parte coperto dalla mano, è evidente che riproduce nei minimi dettagli il look che la popstar sfoggiava nel video di Oops, I did it again: l’avete notato?