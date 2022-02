“Sophie tranquilla…”, il commento di Federica Calemme non passa inosservato: c’entra Gianmaria Antinolfi; cosa è successo dopo la puntata del GF Vip.

Una puntata super accesa, quella del GF Vip in onda ieri sera, 22 febbraio 2022. Una serata in cui è successo davvero di tutto, ma anche il post puntata ha regalato forti emozioni. Come sempre, al termine della diretta, i concorrenti hanno commentato tutto quello che è successo in puntata, ma c’è stato un commento di Sophie Codegoni che non è piaciuto particolarmente a Federica Calemme.

Chiacchierando con Lulù in veranda, Sophie si è lasciata andare ad una considerazione sulla coppia formata da Federica e Gianmaria. Una considerazione che alla napoletana non è andata giù: la replica è arrivata attraverso i social! Scopriamo cosa è successo.

Federica Calemme, il commento su Sophie Codegoni non passa inosservato: c’entra Gianmaria Antinolfi!

Un botta e risposta che non è passato inosservato, quello tra Sophie Codegoni e Federica Calemme. La replica di quest’ultima alle parole dell’ex tronista di Uomini e Donne è stata forte e decisa. Cosa ha infastidito Federica? Un commento che Sophie ha fatto su di lei e Gianmaria, coppia nata proprio nella casa. Chiacchierando in veranda, Lulù raccontava a Sophie di aver intravisto in studio Federica, bellissima in abito celeste. È a questo punto che Sophie ha aggiunto: “Secondo me non sta più con Gianmy”. E quando Lulù ha detto di aver visto anche lui, Sophie aggiunge: “Ma erano vicini?”. Commenti che non sono piaciuti a Federica, che ha voluto “rassicurare” l’ex coinquilina con un messaggio ben preciso:

“Sophie tranquilla a casa tutto bene!”, scrive la Calemme, confermando che con Gianmaria procede tutto a gonfie vele. Ricordiamo che, in casa, prima di iniziare una storia con Federica, Gianmaria era legato a Sophie. Alfonso Signorini mostrerà questo messaggio a Sophie nel corso della prossima puntata del GF Vip? Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprirlo: il programma tornerà in onda giovedì sera, in prima serata su Canale 5.