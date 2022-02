Sta per avere il quarto figlio! La star mondiale lo annuncia in modo molto originale, avete visto cosa ha fatto?

Sarà di nuovo papà: la moglie della star mondiale darà alla luce un altro figlio e la notizia è arrivata in un modo molto particolare.

Sono una delle coppie più famose e più belle di tutto il mondo dello spettacolo: stanno insieme da molti anni, esattamente dal 2009 e dopo due anni dal primo incontro convolarono a nozze. Già genitori di ben tre bambini, stanno per dare il benvenuto al quarto figlio!

Lui con la sua voce ha incantato milioni di persone e le sue canzoni sono principalmente legate al Natale. Con quest’ultimo dettaglio, avrete certamente capito che parliamo di Michael Bublè e di sua moglie Luisana Lopilato, incontratisi per la prima volta sul set del video di Haven’t Met You Yet.

Oggi la loro famiglia conta già cinque componenti perché in questi anni il loro amore ha dato alla luce tre bambini: Noah (otto anni), Elias (6 anni) e Vida di 3. Ebbene, la splendida coppia ora aspetta un altro bebè e la notizia è giunta in un modo davvero particolare! Scopriamo tutti i dettagli.

Michael Bublè presto papà di un altro figlio: indovinate com’è avvenuto l’annuncio della star

Non si sa ancora con certezza se il figlio del cantante e della modella di origini argentine sarà un maschietto o una femminuccia.

Fatto sta che la splendida novità è stata comunicata in un modo sorprendente e sapete come? In una clip del prossimo singolo di Bublè, I’ll Never Not Love You, che mostra la moglie con il pancione.

Questa clip è stata vista in anteprima dal sito TMZ, secondo cui la canzone dovrebbe essere pubblicata tra una settimana: si tratta di un brano che rievoca il primo incontro della coppia, avvenuto sul set di Haven’t Met You Yet.

Meravigliosa notizia, auguri a questa coppia così bella e innamorata!