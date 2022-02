Quali sono le anticipazioni dell’ultima puntata di Lea-un nuovo giorno? Finale di stagione clamoroso: brutto colpo da mandare giù.

A partire da oggi, mancano esattamente sei giorni al finale di stagione di Lea-un nuovo giorno. In onda ogni Martedì sera da circa tre settimane, la fiction con Anna Valle e Giorgio Pasotti si appresta a salutare il suo adorato pubblico.

Martedì 1 Febbraio, come in molti sapranno, andrà in onda l’ultima ed imperdibile puntata di Lea-Un nuovo giorno, ma cosa accadrà? Nel corso dell’appuntamento andato in onda ieri sera, abbiamo visto che è successo davvero di tutto. Quello che, però, accadrà tra esattamente sette giorni, sarà ancora più clamoroso. Le anticipazioni dell’ultima puntata, infatti, ci dicono che Lea e Marco riceveranno una spiacevolissima notizia che potrebbe mettere seriamente a rischio il loro riavvicinamento. Ma non solo. In ospedale, arriverà anche un bambino con delle condizioni fisiche davvero compromettenti. E sarà proprio l’amata infermiera ad aiutarlo. Ma bando alle ciance, ecco tutto quello che occorre sapere.

Lea-un nuovo giorno, le anticipazioni dell’ultima puntata: colpo di scena

Per la sua ultima puntata, Lea-un nuovo giorno è pronta a regalare un colpo di scena davvero clamoroso al suo numeroso pubblico. Scopriamone insieme i dettagli e le anticipazioni.

Il primo episodio che andrà in onda Martedì 1 Marzo di Lea-un nuovo giorno si intitola ‘Segreti di famiglia’ e vedrà come protagonisti indiscussi la stessa infermiera, ma anche il suo ex marito Marco. I due, come ricorderete, hanno chiesto al giudice l’affidamento del piccolo Koljia, ma questo purtroppo ha clamorosamente respinto la loro richiesta. Un grosso colpo basso, quindi, per la coppia, che sperava di poter ricostruire i cocci del suo rapporto proprio grazie al bambino. Ma non solo. Lea ha lasciato Arturo. E quest’ultimo, a causa della sua enorme sofferenza, ha scelto di accettare la proposta di un suo amico. E, per diversi mesi, sarà lontano dall’Italia. Nel frattempo, in ospedale arriverà Tommaso, un bambino che soffre di anemia aplastica e che necessita di un urgente intervento di midollo osseo. Purtroppo, l’operazione non può affatto iniziare, poiché la mamma del piccolo spiega che il papà di Tommaso non è il suo papà biologico.

L’ultimo episodio di questa prima stagione, invece, si chiama ‘L’uomo giusto’. E presenta un ulteriore scontro tra Lea e Marco. Il riavvicinamento è ancora lontano? Molto probabilmente, si! Nel frattempo, l’ex marito dell’infermiera sarà alle prese con il peggioramento di Viola. La giovane ha bisogno del trapianto del rene e, grazie ad una cura sperimentale, il suo donatore potrebbe essere proprio il suo papà.

Tantissimi colpi di scena, quindi, nell’ultima puntata di Lea. Noi non le perderemo, voi?