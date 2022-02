Mehmet Gunsur veste i panni di Arturo nella nuova serie tv ‘Lea-un nuovo giorno’, ma cosa sappiamo su di lui? Dalla sua età alla vita privata: i dettagli.

Siamo quasi giunti alle battute d’arresto di Lea-un nuovo giorno. Iniziato l’8 Febbraio scorso, la nuova serie tv con protagonista indiscussa Anna Valle, Giorgio Pasotti e tantissimi altri straordinari attori si appresta a salutare il suo pubblico. Stasera, infatti, la puntata sarà imperdibile, ma lo sarà ancora di più l’appuntamento del 1 Marzo.

In attesa di poter scoprire molto più da vicino cosa accadrà nella prossima puntata e se, magari, ci sarà la possibilità di un prosieguo, cerchiamo di capire qualche cosa in più su uno dei suoi protagonisti principali. Stiamo parlando proprio di Mehmet Gunsur, l’attore che nella serie tv veste i panni di Arturo. ‘Rivale’ di Marco, interpretato da Giorgio Pasotti, il bel bassista ha saputo conquistare l’attenzione del pubblico italiano per il suo fascino. Siete curiosi, però, di sapere qualche cosa in più su di lui? Ad esempio, quanti anni ha e dov’è nato? Infine, è sposato? Bando alle ciance!

È Arturo in Lea-un nuovo giorno, chi è Mehmet Gunsur: dov’è nato e quanti anni ha

Tutti lo stanno amando nei panni di Arturo nella serie tv ‘Lea-un nuovo giorno’. Ed altrettanto tantissimi sono le persone che, ad oggi, si chiedono di conoscere molto più da vicino Mehmet Gunsur. Siete pronti? Vi accontentiamo immediatamente.

Mehmet Gunsur è nato in Turchia l’8 Maggio del 1975. Iniziati a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come modello, il bel Gunsur compie il suo debutto sul grande schermo nel 1997. È proprio in quest’anno che, notato da Ferzan Ozpetek, esordisce nel film ‘Il bagno turco’. In quel preciso momento, Mehmet cavalca l’onda del successo. Protagonista di altri film, ma anche di Don Matteo, La compagnia del cigno e Il Papa buono, l’attore turco si è ampiamente fatto conoscere ed amare.

È sposato? Cosa sappiamo sulla vita privata

Se la sua carriera è ricca di successi, non si può dire affatto di meno della sua vita sentimentale. Sposato con Katerina Mongio dal 2006, la coppia ha ben tre figli. Su Instagram, il cui nickname è @mehmet.gunsur, è seguito da quasi 1 milione di followers. Ed anche lui non perde occasione di poter condividere ogni cosa col suo pubblico.

Cosa aspettate? Correte a seguirlo, no?