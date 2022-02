“Avrei voluto più figli, non ho potuto”: l’amatissima attrice solo adesso racconta la verità sulla sua vita privata.

Ha deciso di raccontare alcuni ‘dettagli’ della sua vita privata confessando di aver sempre desiderato avere una famiglia numerosa. Solo negli ultimi anni l’attrice ha parlato apertamente della perdita di due bambini durante la gravidanza e del dolore che ha provato per gli aborti.

Negli anni ha lottato con l’infertilità e ne ha voluto parlare confessando anche la sua difficoltà di diventare madre, tematica molto dolorosa che accomuna tante donne. Avrebbe voluto più figli, ma è felice della famiglia che è riuscita a creare.

Soltanto adesso l’attrice svela la verità sulla sua vita privata: “Avrei voluto più figli, non ho potuto”

Una confessione molto difficile arrivata da parte dell’attrice. Ha raccontato che negli anni ha dovuto lottare con l’infertilità e con la difficoltà di diventare madre.

Nicole Kidman, star di Hollywood, in una lunga intervista a Marie Claire Australia in cui appare sulla copertina e che accompagna un bellissimo servizio fotografico, ha deciso di raccontarsi a tutto tondo e di svelare quello che ha tenuto dentro. L’attrice ha confessato di aver sempre desiderato avere più figli: “Avrei voluto avere più figli, non ne ho avuto la possibilità”. Nell’intervista confessa che avrebbe voluto dieci bambini.

La Kidman è madre di quattro figli. Le più piccole sono Faith e Sunday, nate dal matrimonio con Keith Urban, matrimonio che lei ha definito ‘un miracolo assoluto’, mentre con l’ex marito Tom Cruise ha adottato altri due bambini, oggi adulti, Connor e Bella. Soltanto negli ultimi anni aveva parlato della perdita di due bambini durante la gravidanza. La star di Hollywood ha detto che non si parla abbastanza del dolore che si prova per un aborto.

Durante questa vecchia intervista ha inoltre confessato di essere grata per la famiglia che possiede, aggiungendo: “Adoro essere madre, adoro i bambini: sono buffi e non hanno filtri. Ma poi li vedi crescere e prendere la loro strada“. Nicole Kidman a Marie Claire Australia ha aperto il suo cuore e ha deciso di raccontarsi e di esporsi rivelando alcune verità sulla sua vita privata.