In tutta la storia di Amici lui è stato tra i cantautori più amati: com’è cambiata la sua vita dopo il successo? Eccolo dopo 13 anni: incredibile!

Siamo giunti alla ventunesima edizione di Amici e, seppure i talenti di adesso siano davvero impressionanti e siano abituati ad intrattenere l’amatissimo pubblico con delle performances da urlo, non si può fare a meno di ricordare coloro che si sono alternati nelle edizioni precedenti.

Nel corso di queste ventuno edizioni di Amici, diciamoci la verità, si sono alternati tantissimi talenti. C’è chi, dopo il programma, ha cavalcato l’onda del successo ed è riuscito a far diventare la propria passione un vero lavoro. E chi, invece, ha completamente cambiato vita. Ne è l’esempio lo stesso Valerio Scanu. Tra coloro che hanno lasciato un segno nel cuore di tutto il pubblico italiano, però, c’è proprio lui: uno dei cantautori più amati di Amici. Entrato a far parte della scuola nel corso dell’edizione del 2009, quella vinta da Emma Marrone per intenderci, il giovanissimo talento ha saputo impressionare tutti con la sua bravura, ma soprattutto con i suoi brani. Cos’è successo dopo? Sono trascorsi 13 anni dalla sua partecipazione al programma, ma com’è cambiata la sua vita? Scopriamolo!

Amatissimo tra tutti i cantautori di Amici, ma cosa fa oggi? Com’è la sua vita dopo 13 anni dal successo

Tra i tantissimi talenti che si sono alternati nella scuola di Amici nell’edizione del 2009, è davvero impossibile dimenticarci di lui. Stiamo parlando proprio di Pierdavide Carone, uno dei cantautori più amati di tutta la storia del talent. Con la sua bravura e le sue canzoni che sembravano essere più poesie, il giovanissimo talento ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante. Tanto è vero che, nonostante la mancata vittoria, ha cavalcato la cresta dell’onda. Ad oggi, però, sono davvero numerose le persone che si chiedono che fine abbia fatto oggi? E, soprattutto, come sia cambiata la sua vita dopo il talent.

Resterete davvero sorpresi, ma la vita di Pierdavide non è affatto cambiato. Oltre al fatto che è rimasto identico al passato nonostante adesso sia un uomo e non più un ragazzino, il buon Carone continua a coltivare la sua passione per la musica. Da quanto si apprende dalla sua bio Instagram, infatti, sembrerebbe che sia disponibile online il suo quarto album.

