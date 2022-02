Grande colpo a Vite al Limite per il dottor Nowzaradan: dopo il programma si mostra così, ma non immaginereste mai com’era prima.

Ce ne sono state di storie nel corso di queste dieci stagioni di Vite al Limite, ma questo è, senza alcun dubbio, un grossissimo colpo per il dottor Nowzaradan. Scopriamo qualche dettaglio in più.

Chi decide di partecipare a Vite a Limite, parliamoci chiaro, lo fa per un motivo preciso: ritornare in forma. Chi per motivi legati al passato o per il semplice piacere di mangiare, ciascuno dei pazienti del dottor Nowzaradan si rivolge al chirurgo iraniano per via dei suoi chili di troppo, ma soprattutto per riappropriarsi della sua vita. Nel corso di queste dieci stagioni, infine, abbiamo visto come alcuni di loro siano riusciti a portare a termine alla grande il loro sogno. E chi, invece, non ci è riuscito, abbandonando il tutto. La protagonista di questo nostro articolo, invece, è totalmente differente da tutti gli altri. In pochissimo tempo, ha battuto ogni tipo di record, regalando al dottor Now una grossissima soddisfazione. Oggi si mostra così, ma sapete com’era prima? Sconvolgente!

Grande colpo per il dottor Nowzaradan a Vite al Limite: com’era prima?

In molti ricorderanno la storia di Tammy Patton raccontata nel corso della nona stagione di Vite al Limite. Entrata a far parte della clinica di Houston con un peso di 269 kg, la quarantenne del Texas ha immediatamente registrato dei risultati davvero sorprendenti. Terminato il suo percorso con quasi 45 chili in meno, la Patton è stata la protagonista di una grossa soddisfazione per il dottor Nowzaradan. Se tutti i pazienti fossero così, ne vedremo davvero delle belle!

Com’era prima, però, di Vite al Limite? Oggi è in gran forma e, seppure la sua puntata sia terminata con la programmazione dell’intervento, immaginiamo che la Patton si sia sottoposta all’intervento di chirurgia bariatrica. Quello che, però, adesso vi chiediamo è: siete curiosi di vederla com’era prima del programma di Vite al Limite? Eccola qui:

Decisamente in sovrappeso, Tammy era proprio così prima di Vite al Limite! A determinare il suo peso, a quanto pare, un passato turbolento determinato dalla tossicodipendenza di suo padre. Ed alcuni problemi finanzari.