Com’è la casa a Milano di Stefano De Martino: quei dettagli pazzeschi

Avete mai visto la casa di Stefano De Martino? Si trova a Milano! Resterete a bocca aperta non appena la vedrete: dettagli pazzeschi!

Il ballerino di Torre Annunziata ne ha fatta di strada da quando lo abbiamo visto per la prima volta in Tv. Prima allievo all’interno della scuola di Amici, poi ballerino professionista.. Ma la sua carriera ad un certo punto si evolve, e Stefano De Martino è oggi un magnifico conduttore televisivo!

Di recente, esattamente il 15 Febbraio è tornato in onda su Rai 2 alla conduzione del noto show televisivo ‘Stasera tutto è possibile’. Il programma riscuote un certo successo e Stefano De Martino dimostra di essere un presentatore con i fiocchi!

Sebbene torni spesso nel suo luogo d’origine, oggi Stefano De Martino vive la propria vita a Milano. La sua casa si trova in una zona centralissima della città lombarda e forse non l’avete ancora mai vista.. Ma questi dettagli lasciano davvero il segno! Vediamo insieme la casa di Stefano De Martino.

Stefano De Martino, casa da sogno: quei dettagli pazzeschi non passano inosservati

Dal suo canale Instagram abbiamo raccolto alcuni scatti che il presentatore ha pubblicato per mostrarvi nel dettaglio gli interni dell’abitazione di casa De Martino. Alcuni dettagli della casa di Stefano De Martino non passano certamente inosservati.. Eccone alcuni.

Il salone di casa De martino è sicuramente molto ampio e luminoso, come dimostrano alcuni dei diversi scatti che possiamo notare sul suo profilo social. Arredi moderni, con un’alternanza di colori che ben si accostano tra loro. Il Blu Marino come possiamo notare anche dalla prossima foto, risulta essere dominante nel soggiorno.

Ed eccoci, ancora una volta possiamo notare l’eleganza del parquet, che da comfort e calore alla stanza e da immediatamente un tocco più chic all’ambiente impreziosito da tende lunghe e scure, così come il colore dei due divani che ben si abbina al legno del parquet ed al blu marino delle pareti. Sul tavolino, rigorosamente basso, non possono mancare riviste e candele.

Ci dirigiamo nella ‘zona notte’ ed ancora una volta non possiamo fare a meno di notare gli spazi luminosi della casa. Anche qui ritroviamo un delicato parquet ma questa volta in una tonalità molto più chiara che ben si sposa con il colore delle pareti. La ‘neutralità’ dei colori è probabilmente data dall’idea di voler mettere in risalto la magnifica opera ritratta nei due quadri appesi al muro. Qualche lampada dal design semplice non manca per completare l’arredo.

Cosa ve ne pare? Non trovate che sia un ambiente davvero confortevole?