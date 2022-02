Conosciamo bene Tiziano Ferro, ma com’era agli esordi? Ecco com’è cambiato

Conosciamo bene Tiziano Ferro, ma ricordate com’era agli esordi? Com’è cambiato in questi anni

Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 20 milioni di copie nel mondo, Tiziano Ferro è un cantante amatissimo. Tutti lo amano e tutti conoscono e cantano le sue canzoni che sono sempre un successo.

Oltre che in lingua italiana, ha cantato anche in inglese, spagnolo, portoghese e francese. Ferro ha collaborato negli anni con importanti artisti della scena musicale italiana ma anche mondiale, come Laura Pausini, Franco Battiato, Mina, Fiorella Mannoia, Biagio Antonacci, Carmen Consoli, Ed Sheeran, Kelly Rowland, John Legend, gli OneRepublic. E’ un punto di riferimento della musica internazionale ed è sicuramente uno degli artisti più apprezzati e famosi in Italia e all’estero. Tiziano Ferro è un talento, fin da piccolo ha cominciato a scrivere i primi brani componendo anche le basi. E’ salito alla ribalta dopo la pubblicazione del singolo Xdono. Una canzone che ancora oggi a distanza di anni è ascoltatissima. Ma ricordate com’era il cantautore agli esordi della sua carriera?

Conosciamo bene Tiziano Ferro, ma ricordate com’era ai suoi esordi? Com’è cambiato

Tiziano Ferro è tra gli artisti più apprezzati e famosi non solo in Italia ma anche all’estero. Non canta solo in italiano ma anche in inglese, portoghese, francese e spagnolo. Nel corso della sua lunga carriera ha collaborato con importanti artisti, come Laura Pausini, Biagio Antonacci, Mina, Ed Sheeran, John Legend e numerosi ancora.

Il cantautore è salito alla ribalta grazie al singolo di debutto Xdono che ottenne il terzo posto nella classifica dei singoli più venduti in Europa nel 2002. A distanza di tanti anni, il brano è ancora oggi ascoltatissimo. Ha fatto seguito poi il suo album di debutto, Rosso Relativo. Oggi tutti conosciamo Tiziano Ferro ma ricordate com’era ai suoi esordi?

Ecco il cantautore in uno scatto del passato. Notate qualche differenza? Con il tempo si cambia e qualche dettaglio non è più lo stesso. Allora Ferro era giovanissimo, era agli esordi della sua carriera che ha poi conosciuto fama e popolarità.

Con gli anni l’artista ha modificato anche un po’ il suo stile, un cambiamento che abbiamo sicuramente notato anche nella sua musica.