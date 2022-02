È incinta! L’attrice e il suo compagno pronti a diventare mamma e papà: una miriade di cuoricini per i futuri genitori

La bravissima attrice della serie in onda in questo periodo su Rai 1 sta per diventare mamma: lei e il suo compagno avranno un bebè!

Il lieto annuncio è arrivato in queste ore via social: la talentuosa e giovane attrice, che proprio in queste settimane stiamo vedendo in tv, diventerà presto mamma. Nel post pubblicato su Instagram, si vede lei col pancione abbracciata teneramente dal compagno.

L’immagine è stata postata oggi 23 febbraio, proprio nel giorno del suo 29esimo compleanno. Nella didascalia, scrive infatti: “Il mio regalo più grande VOI”. Centinaia e centinaia i like arrivati dai follower, tra cui quelli di colleghi e amici.

Tra i commenti di auguri, salta subito all’occhio quello di Elena Sofia Ricci che con la giovane artista ha condiviso il set in passato: “In pratica divento nonna?”, ha scherzato. La fiction in cui la stiamo vedendo all’opera attualmente è Doc – Nelle tue mani 2, avete capito di chi parliamo?

Doc – Nelle tue mani 2, avrà presto un bambino: la splendida attrice e il suo compagno sono in dolce attesa

Si tratta ovviamente di Silvia Mazzieri, che nella serie con Luca Argentero interpreta il ruolo di Alba Patrizi.

Sempre molto riservati, lei e Yari Gugliucci hanno reso nota la gravidanza solo ora e, da come si vede nelle foto, l’attrice dovrebbe essere incinta già da 4/5 mesi. Tra i due ci sono ben 19 anni di differenza: ma a quanto pare ciò non è assolutamente un ostacolo al loro amore che presto darà il frutto più bello.

Classe 1974, Yari è originario di Salerno ed è un attore: lo abbiamo visto in Ferdinando e Carolina, regia di Lina Wertmüller (1999), Un anno in campagna, regia di Marco Di Tillo (2000), Nero bifamiliare, regia di Federico Zampaglione (2007), Voce del verbo amore, regia di Andrea Manni (2007), Era di marzo, regia di Asia Argento (2013), Mister Felicità, regia di Alessandro Siani (2017).

Auguri di cuore a questa splendida famiglia!