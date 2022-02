Gf Vip, colpo di scena totalmente inaspettato: Alex e Delia, la confessione

Colpo di scena totalmente inaspettato al GF Vip: tra Alex e Delia arriva una confessione davvero clamorosa, cos’è successo.

Un colpo di scena davvero clamoroso, quello che alcuni dei protagonisti del GF Vip hanno regalato al pubblico. Stiamo parlando proprio di loro: Alex e Delia!

A distanza di mesi dall’inizio di questa sesta edizione del GF Vip, Alex e Delia continuano a far parlare di loro. E a catturare l’attenzione di tutto il pubblico italiano. Il ‘triangolo’ amoroso, diciamoci la verità, è riuscito a conquistare il centro dei riflettori. E, dopo gli ultimi eventi, ha raggiunto dei livelli davvero impressionanti. Forse non tutti lo sanno, però, ma è successo qualcosa davvero di inaspettato tra loro due in questi ultimi giorni. In un momento di confronto, infatti, l’ex attore di Centovetrine si è lasciata andare ad una confessione davvero clamorosa. Cerchiamo di capire ogni cosa molto più da vicino.

GF Vip, Alex e Delia: la confessione inaspettata, colpo di scena

Il bacio che, nel corso dello scorso party del Sabato sera, Delia Duran e Soleil Sorge si sono scambiate ha sovvertito tutti gli equilibri che si erano instaurati in casa fino a quel momento. A pagarne le spese, come raccontato anche in un nostro recentissimo, non è stata soltanto la stessa Soleil, che si è lasciato ad un pianto liberatorio, ma anche la coppia. Subito dopo il litigio che li ha visti coinvolti, infatti, Delia ed Alex si sono confrontati. E si sono lasciati andare a delle rivelazioni del tutto inaspettate.

Subito dopo la notte ‘turbolenta’, Delia ed Alex hanno ritenuto opportuno confrontarsi. E, completamente in disparte da tutto il gruppo, hanno regalato al pubblico del GF Vip un colpo di scena choc. Nel corso di questi lunghi mesi, abbiamo sempre saputo che per l’attore era davvero importante l’amicizia con Soleil. Ecco. A quanto pare, sembrerebbe che adesso non sia più così. “Io e Sole non avremo nemmeno un’amicizia fuori dal GF Vip, da te invece voglio un figlio”, ha detto Alex Belli a sua moglie, spiazzando tutti.

Cosa ne pensate di queste sue parole?