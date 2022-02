GF vip, Nathaly Caldonazzo critica l’atteggiamento di Davide in casa: “A parte pizze, cornetti e imitazioni non fa tanto”.

E’ evidente che nella casa del GF Vip non tutti vanno d’accordo e gli scontri sono all’ordine del giorno. In questi mesi abbiamo visto al centro dell’attenzione quanto successo tra Alex Belli, Delia e Soleil.

L’attore è rientrato in casa come ospite ma dopo una settimana è uscito, lasciando parecchi strascichi. In nomination per l’eliminazione ci sono Davide Silvestri, Nathaly Caldonazzo e Katia Ricciarelli. In queste ore alcuni concorrenti riuniti al tavolo hanno discusso su chi possa uscire, discutendo anche dei vari modi di fare degli altri e degli atteggiamenti assunti in casa. Nathaly Caldonazzo parlando con Manila si è scagliata contro Davide, dicendo che, a suo parere l’uomo non faccia altro che pizze, cornetti e imitazioni.

Dopo la puntata di lunedì, i concorrenti hanno avuto modo di parlare e confrontarsi. Riuniti al tavolo in veranda hanno parlato del triangolo che da mesi è al centro delle dinamiche, ma anche di chi possa uscire giovedì.

In nomination si trovano Katia Ricciarelli, Nathaly Caldonazzo e Davide Silvestri. La Caldonazzo e l’attore si sono nominati a vicenda, palesando il fatto di non provare nei confronti dell’altro nessuna simpatia. Nathaly parlando con Manila e altri concorrenti al tavolo in veranda, ha detto che secondo lei, da quando è entrata, il concorrente a parte fare pizze, cornetti e imitazioni non fa altro.

Manila ha esclamato: “A me Davide ha dato altro, ho avuto un altro tipo di rapporto” e Nathaly ha risposto: “Aspetta che ti nomina per vincere, se è un amico non ti nomina”. La Nazzaro ha fatto intendere che sì è un amico, ma non c’è la stessa amicizia come con Lulù o altre persone. “Io lo sento sempre tirato con il freno a mano. Da quando sono qui a parte pizze e cornetti non è che ho visto, a parte che imita”, ha detto l’attrice e Manila ha cercato sembrerebbe di difendere Davide dicendo che quello che ha fatto, l’ha fatto nei mesi precedenti.