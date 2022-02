GF Vip, “Sei pazza”: Lulù trova Jessica e Barù a letto, scoppia il caos nella notte

Lite nel cuore della notte tra le sorelle Selassié: Lulù ha svegliato Jessica che dormiva con Barù nel letto che prima era suo e di Manuel.

Ora che Alex Belli è uscito definitivamente dalla casa, ad animare la notte del GF Vip ci ha pensato Lulù Selassié che ha litigato con Jessica dopo che questa si era addormentata accanto a Barù nello stesso letto dove prima dormivano lei e Manuel.

Leggi anche—–>>>GF Vip, Barù non ne aveva mai parlato prima d’ora: avete visto sua sorella?

Evidentemente la principessa 23enne non si aspettava che i due trascorressero lì tutta la notte e perciò ha svegliato la sorella in modo piuttosto brusco: “Cosa stai facendo? Jessica tu non sei normale, questo era il mio letto con Manu. Sei pazza”.

Sophie Codegoni ha cercato di far ragionare la fidanzata di Manuel Bortuzzo, ricordandole che sua sorella si sarebbe sacrificata per lei e suggerendole di addormentarsi accanto a Miriana.

GF Vip, Lulù litiga con Jessica: Barù si allontana

Essendo stato svegliato dal trambusto, Barù si è alzato e se ne è andato nell’altra camera con Davide e Soleil nella speranza di poter dormire tranquillo. Jessica è quindi sbottata: “Mi rovini la vita!”, ha detto senza mezzi termini alla sorella.

Leggi anche——>>>GF Vip, sapete in cosa è laureato Barù? Non tutti indovineranno

Completamente accecata dalla rabbia, Lulù ha preso a insultare Jessica: “Dovevi farti vedere da uno psicologo prima di venire qui”. Lulù poi ha inseguito Barù pregandolo di tornare indietro, ma a quanto pare non c’è stato modo di convincerlo.

Le due hanno poi parlato senza microfoni e da quel che si riesce a captare dalla conversazione, Lulù si sarebbe sentita in colpa per aver separato la nuova pseudo-coppia. Una discussione che è andata avanti a lungo: Lulù, che non riusciva a dormire, è stata poi chiamata in confessionale verso le 4:30 del mattino.

Leggi anche——->>>GF Vip, Jessica Selassié sbotta: “Io penso sempre a tutti”, cosa è successo

Che la convivenza stia iniziando a risultare faticosa anche tra le Selassié?