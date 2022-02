Il dramma di Nicole a La dottoressa Pimple Popper: è davvero incredibile quello che le è successo, dopo le è cambiata la vita.

Un dramma incredibile, quello che Nicole viveva da quando è nata la sua primogenita. E che l’ha spinta a chiedere aiuto a Sandra Lee, star della trasmissione La dottoressa Pimple Popper.

quando si è presentata dinanzi alle telecamere de La dottoressa Pimple Popper, Nicole non ha battuto ciglio. Ed ha ampiamente spiegato il suo dramma. “Mi è cresciuta sotto al braccio. Adesso è grande quanto una palla da baseball”, ha detto. Cos’è successo? Da quanto si apprende dal suo racconto, sembrerebbe che il tutto sia iniziato quando è diventata mamma per la prima volta. “Quando mia figlia era neonata la facevo dormire sul mio petto. Tutto il latte, quindi, si è spostato dalla mammella ed è finita sotto al braccio”, ha spiegato, mostrando l’enorme cisti cresciutale sotto all’ascella. Un grosso spavento, quindi, per Nicole, che ha voluto immediatamente rivolgersi a degli specialisti pensando che fosse un tumore.

Nicole a La dottoressa Pimple Popper: incubo indicibile, cos’è successo

Da diversi anni a questa parte, quindi, Nicole provava forte imbarazzo e disagio per una grossa cisti formatasi sotto al braccio dopo essere diventata mamma per la prima volta. L’escrescenza l’ha sempre preoccupata ed è proprio per questo motivo che, dopo essersi rivolta a diversi specialisti e non essere riuscita mai a trovare una soluzione, ha chiesto aiuto alla Dottoressa Pimple Popper.

Appena vista la sua situazione, Sandra Lee è stata parecchio titubante sulla diagnosi. Non sapeva, infatti, se si trattava di un semplice lipoma o del tessuto ghiandolare, che è stato spinto verso la parte in basso del braccio e ha formato un’ernia. L’unico modo per capire qualche cosa in più sulla sua situazione è stato incidere la protuberanza e scoprire cosa si presentava al di sotto.

Una volta fatta l’incisione, la dottoressa ha scoperto che l’enorme massa era un’ernia, che ha voluto trattare con l’elettrocautiero. Seppure il tessuto mammario fosse enorme la dermatologa è riuscita a bruciarne un bel pezzo. “In poche settimane ritornerò normale”, ha detto Nicole, non nascondendo la sua emozione.