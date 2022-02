LOL-Chi ride è fuori, chi è Gianmarco Pozzoli: età, carriera, vita privata e personaggi portati in scena

Gianmarco Pozzoli fa parte del cast della seconda stagione di LOL-Chi ride è fuori, conosciamolo meglio: età, carriera e vita privata del concorrente dello show comico!

LOL-Chi ride è fuori, sebbene sia un programma debuttato sui nostri schermi solamente un anno fa, si può dire che abbia riscosso enorme successo. Ha fatto immediatamente parlare di sé fin tanto da sperare nella messa in onda di una nuova edizione. Mancano ormai poche ore all’esordio della seconda stagione dello show comico più amato. Il cast con i nuovi concorrenti che prenderanno parte allo spettacolo è stato ufficializzato qualche tempo fa, tra questi ci sarà anche lui: Gianmarco Pozzoli.

Dal 24 Febbraio non perdiamo quindi i primi 4 episodi della nuovissima stagione di Lol 2. All’interno del cast ci sarà anche lui, Gianmarco Pozzoli. Cosa sappiamo del nostro di lui? Conosciamolo meglio: età, carriera, vita privata e personaggi portati in scena del concorrente comico!

Lol 2, chi è Gianmarco Pozzoli: età, vita privata e carriera del concorrente comico

Si è fatta attendere ma è finalmente pronta a ritornare sui nostri schermi. La nuova stagione di Lol, lo show comico firmato Amazon ritorna con la seconda stagione a partire da domani 24 Febbraio. Il cast dello show condotto da Fedez e Frank Matano è composto da 10 concorrenti pronti a sfidarsi all’ultima risata. Fra questi ci sarà anche Gianmarco Pozzoli.

Classe 1971, Gianmarco Pozzoli è nato a Milano. La sua passione è da sempre stata la recitazione ed ha fatto di questa il suo lavoro. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo risale agli anni 90, quando approda per la prima volta sul palco di Zelig insieme al suo compagno di battute Gianluca De Angelis, formavano il duo Sagapò. Pressappoco le sue esperienze cominciano ad ampliarsi, non lo ritroviamo solo in tv ma anche in teatro ed al cinema. Lo ritroviamo nei panni di ‘Magonza’ in Benvenuti al Nord e ricopre poi le vesti di ‘Huber’ nella fiction di successo andata in onda su Rai 1, Ad un passo dal Cielo. All’interno dello show, Gianmarco Pozzoli sarà in ‘dolce compagnia’. Con lui ci sarà la sua dolce metà, Alice Mangione.

Dal 2013 fanno coppia fissa. Hanno scelto insieme di dar vita ad un grande e bellissimo progetto ‘The Pozzolis Family’ in cui in maniera ironica raccontano le vicende di genitori e figli. Insieme ai piccoli Giosuè e Olivia hanno creato una bellissima famiglia. I due sono molto complici nel privato ma anche davanti la telecamera. Ed approdati ora nel grande cast di Lol 2, sono pronti a farci fare tante risate!