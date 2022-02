Luciana Littizzetto: “Mio figlio è scomparso per 5 giorni perché…”, la rivelazione a sorpresa

Luciana Littizzetto ha raccontato a Domenica In il difficile momento vissuto quando suo figlio scomparve rivelandone anche il motivo.

La sua personalità vulcanica e sempre con la battuta pronta rende difficile immaginare Luciana Littizzetto in un momento di preoccupazione e difficoltà. Quando suo figlio scomparve, la brillante attrice comica che tutti conosciamo si è trovata a fare i conti con un dramma che sconvolgerebbe chiunque.

Leggi anche—->>>Cosa faceva Luciana Littizzetto prima di diventare famosa? Non indovinereste mai

Sappiamo che 15 anni fa la bravissima Luciana e il suo compagno Davide Graziano presero in affido due ragazzi, Jordan e Vanessa, all’epoca rispettivamente di 9 e 11 anni, di cui parla anche nel suo libro Io mi fido di te.

Com’è facile immaginare, una decisione del genere non viene presa mai a cuor leggero: mille sono i dubbi, le incertezze, i timori che accompagnano un passo così delicato. Fu Maria De Filippi ad incoraggiarla: “Io ero preoccupata. Mi chiedevo come noi che siamo persone note, saremmo riusciti a mantenere la privacy e a proteggere questa esperienza. Maria, che è fantastica, mi ha detto: “Ma che te ne frega? Tu fai come sei capace. Certo che lo proteggi, figurati se non lo proteggi”.

Leggi anche—–>>>La vita privata di Luciana Littizzetto: chi è il suo ex compagno e quanti figli hanno

A quanto pare Maria ha avuto ragione e Luciana è diventata mamma dei due ragazzi con tutte le gioie e i problemi che comporta l’essere genitori. Non sono mancate infatti le preoccupazioni per lei quando Jordan scomparve per ben 5 giorni. Vediamo cosa successe.

Luciana Littizzetto, perché suo figlio scomparve: lei stessa rivela il motivo

Quando Mara Venier ha menzionato l’episodio, la Littizzetto ha raccontato di non aver fatto chissà cosa quando il ragazzo è tornato: “Cosa ho fatto quando è tornato? Ho ucciso il vitello grasso. Cosa dovevo fare? A te non è successo mai che ti facessero girare tantissimo le balle. E poi cosa hai fatto? Hai ucciso anche tu il vitello grasso, cosa dovevi fare”.

Ma cosa spinse Jordan a sparire improvvisamente, senza spiegazioni e per così tanto tempo? “Se n’era andato perché sono una rompiscatole, sono un po’ una rompipalle. Lui è uno spirito libero, ha sempre voglia di andare in giro, farsi i fatti suoi, non rendere conto. Solo che era relativamente piccolo, aveva 18 anni”, ha rivelato la comica.

Leggi anche—–>>>Luciana Littizzetto mostra sua figlia felice per la laurea: “Dirai che la foto non va bene”

Un momento per nulla facile, ma che la nostra Luciana ha saputo gestire con grande calma e saggezza.