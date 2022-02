Pechino Express 2022, chi è Aurora Leone: età, studi, in quale talent l’abbiamo vista e il successo con i The Jackal

Tra i concorrenti della nuova edizione di Pechino Express c’è Aurora Leone in coppia con Gianluca Fru: scopriamo qualcosa in più sull’attrice.

Pechino Express è pronto a tornare il 10 marzo con la conduzione anche quest’anno di Costantino Della Gherardesca. Dal 2012 il reality show va in onda su Rai due ma adesso approda su Sky. Consiste in una gara tra coppie di conoscenti, famosi e non, che si sfidano lungo un percorso per raggiungere una determinata meta. In questo viaggio ci sono delle tappe da affrontare. I concorrenti hanno a disposizione lo stretto necessario in uno zaino e un euro al giorno in valuta locale, ma non possono pagare i mezzi.

Le coppie della nuova edizione sono: Alex Schwazer e Bruno Fabbri –Gli Atletici, Ciro e Giovambattista Ferrara- Padre e Figlio, Barbascura X e Andrea Boscherini-Gli Scienziati, Rita Rusic e Cristiano Di Luzio- I Fidanzatini, Anna Ciati e Giulia Paglianiti- Le Tiktoker, Victoria Cabello e Paride Vitale I Pazzeschi, Fru e Aurora Leone-Gli Sciacalli, Nikita Pelizon e Helena Prestess-Italia-Brasile, Bugo e Cristian Dondi- Gli Indipendenti e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni- Mamma e Figlia.

Scopriamo qualcosa in più sulla giovane Aurora Leone, che affronta questa esperienza in coppia con Gianluca Fru.

Leggi anche Pechino Express 2022, chi è Gianluca Fru: età, vero nome, com’è diventato famoso, dove l’abbiamo visto

Pechino Express 2022, chi è Aurora Leone: dove abbiamo visto l’attrice

Aurora Leone è una concorrente della nuova edizione di Pechino Express. Gioca nel reality con Gianluca Fru e formano la coppia degli Sciacalli. Aurora è giovanissima, è nata nel 1999 a Caserta. Sembrerebbe che attualmente studi Lettere Moderne all’Università Federico II di Napoli.

Leggi anche Aurora Leone allontanata da La Partita del Cuore, Gianluca Pecchini racconta cos’è successo: la sua verità

Suo padre è un autore di monologhi e a quanto pare proprio da lui ha ereditato la passione per la recitazione. E’ stata selezionata nel 2016 per il concorso Campania Actor Studio, dove ha partecipato proprio con un testo scritto dal suo papà. Ha poi iniziato una serie di esibizioni dal Colorado Lab alla “Speranza Fest”. Nel 2018 ha portato in scena in tre date sold out il monologo scritto di sua mano “Quotidiana mente – una famiglia a pretesto”.

Nello stesso anno ha conosciuto la popolarità a livello nazionale, grazie alla partecipazione al programma Italia’S Got Talent. Ha conquistato tutti arrivando in finale e riuscendosi a classificare al quinto posto. Nell’estate del 2019 arriva per lei un vero trionfo, entra a far parte dei The Jackal. Aurora è un’autrice ed attrice di alcuni contenuti video del gruppo comico più famoso di Youtube. E in questo gruppo fa parte anche Gianluca Fru, suo compagno di viaggio a Pechino Express.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si hanno maggiori informazioni, almeno per il momento.