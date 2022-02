Pechino Express 2022, chi è Giulia Paglianiti: anni, studi, vita privata e libro della seguitissima tiktoker

Farà coppia con l’amica Anna Ciati nell’avventuroso viaggio della prossima stagione di Pechino Express: conosciamo meglio Giulia Paglianiti!

Per chi non conosce ancora Giulia Paglianiti, la sua bellezza non passerà di certo inosservata quando la troveremo nel cast della nuova stagione di Pechino Express, al via il prossimo 10 marzo. Insieme all’amica Anna Ciati formeranno il duo delle TikToker, perché proprio sulla celebre piattaforma è nato il loro incredibile successo.

Nata il 20 marzo 2000, questa splendida 21enne vive con la famiglia a Limbiate (MI) e, dopo aver studiato al Liceo Scientifico Versari di Cesano Maderno, è diventata una star del web a partire dal 2017. In quell’anno infatti ha creato sui social il gruppo Le super chicche con le amiche e colleghe Anna Ciati e Gaia Bianchi.

Sulla famosa piattaforma, Giulia è titolare della rubrica Giulia cornuta, nella quale racconta le sue disavventure sentimentali. Nonostante la giovanissima età, la concorrente di Pechino Express 2022 ha già all’attivo un libro uscito l’anno scorso.

Chi è Giulia Paglianiti, concorrente di Pechino Express 2022: cosa sappiamo sulla sua vita privata

Il volume di cui la Paglianiti è autrice si intitola Ho amato nel modo giusto? ed è edito da Mondadori Electa.

Appassionata di sport e molto legata alla sorella più piccola Mia, la famosa influencer ha un cane che compare spesso nei post da lei condivisi via social. Dal punto di vista sentimentale, avrebbe avuto in passato una storia con Tancredi Galli, componente dei Q4 e della Chill House, ma non ci sono mai state né smentite né conferme in merito.

Un’altra relazione sentimentale che le è stata attribuita tempo fa è quella con il calciatore Daniel Maldini, figlio di Paolo Maldini. Giulia ha raccontato di aver subito un tradimento da parte di un noto rapper, ma non si sa con certezza di chi si tratti.

In attesa di vederla nel programma di Costantino della Gherardesca, seguite Giulia sui suoi profili social, resterete incantati!