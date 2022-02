Matteo Cecchi veste i panni di Pietro Airota ne L’amica Geniale, ma sapete il titolo di studio dell’attore che sta conquistando tutti?

Manca sempre meno alla quarta ed ultima puntata de L’amica geniale! Iniziata il 6 Febbraio scorso, questa terza stagione della famosissima serie tv sta continuando ad appassionare il suo pubblico. E, senza alcun dubbio, lo farà ancora di più Domenica 27 Febbraio.

Come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, la quarta puntata de L’amica geniale sarà completamente concentrata su Elena e suo marito Pietro Airota. La coppia, a quanto pare, sembrerebbe essere arrivata ad un punto di non ritorno. E l’arrivo di Nino a casa loro, purtroppo, non gioverebbe a nessuno dei due. A proposito del giovane, anche voi ritenete che la sua interpretazione è magica? Come darvi torto! Seppure giovanissimo, Matteo Cecchi ha dimostrato, ancora una volta, la sua immensa bravura. Vi siete mai chiesti, però, quale sia il suo titolo di studio? Molto probabilmente non tutti lo sanno, ma scopriamolo insieme.

Leggi anche –> Anticipazioni L’amica geniale, ultima puntata: finale di stagione choc, non si può perdere!

Qual è il titolo di studio di Matteo Cecchi, l’attore che interpreta Pietro Airota ne L’amica geniale

Pietro Airota è stato uno dei personaggi che, nel corso della terza stagione de L’amica Geniale, ha catturato l’attenzione del suo pubblico. Divenuto il marito di Elena, il giovane professore subirà una propria evoluzione nel corso delle puntate. Non sarà più, infatti, l’uomo attento nei confronti della sua donna, ma tutt’altro. E sarà proprio questo che, purtroppo, farà mettere in discussione il suo matrimonio.

Leggi anche –> L’amica geniale: tutto quello che sappiamo sulle due protagoniste della fiction

Cosa sappiamo, però, di Matteo Cecchi nella vita reale? Appurato che la sua interpretazione nei panni di Pietro Airota è a dir poco magistrale, siete curiosi di conoscere il suo titolo di studio? A quanto pare, sembrerebbe che il sogno del buon Cecchi sia da sempre stato quello di diventare un attore. Tanto è vero che, esattamente nel 2016, si è laureato presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Silvio D’Amico. Stiamo parlando di una delle più grande accademie d’Italia per chi ha intenzione di diventare un attore a tutti gli effetti. E che, soprattutto, rilascia diplomi e lauree rilasciate anche dalle università.

Vi sta piacendo il suo personaggio?